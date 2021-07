Bill Murray y Lucy Liu protagonizaron una discusión durante el rodaje de "Los ángeles de Charlie". | Fuente: Columbia Pictures

No todo fue color de rosa. La actriz Lucy Liu recordó el altercado que tuvo con su compañero de reparto Bill Murray durante el rodaje de "Los ángeles de Charlie", cinta que se estrenó en el 2000 y estuvo protagonizada también por Drew Barrymore y Cameron Diaz.

La disputa ocurrió cuando el elenco se encontraba reunido para reelaborar una escena de la película dirigida por Joseph McGinty Nichol. Aquella vez, Murray no participó por asistir a una reunión familiar, pero al reincorporarse después descargó contra Liu.

"Solo hicimos que la escena fuera más fluida. Desearía tener más que ver con eso, pero no lo hice, porque era la última en el elenco y probablemente tenía la menor cantidad de privilegios en términos de participación creativa en ese momento", sostuvo en el podcast "Asian Enough" de Los Angeles Times.

De acuerdo con Lucy Liu, mientras estaban haciendo la escena, Bill Murray comenzó a lanzarle insultos. "Yo estaba como: ‘Wow, parece que me está mirando directamente’. No podía creer que (los comentarios) pudieran ser hacia mí, porque ¿qué tendía que ver yo con algo importante en ese momento?", señaló.

En ese momento, la intérprete encaró a su colega y la comunicación se convirtió en un "uno a uno". "Parte del lenguaje era imperdonable e inaceptable, y no me iba a quedar sentada ahí y aceptarlo. Entonces, sí, me defendí y no me arrepiento. Porque no importa qué tan bajo en el tótem esté o de dónde venga, no hay necesidad de ser condescendiente o menospreciar a otras personas. Y no me quedaría callada, ni debería hacerlo", indicó.

La reacción de la prensa

Para Lucy Liu, la cobertura que hicieron los medios de comunicación sobre este episodio con Bill Murray la sorprendió. "Lo que salió en la prensa fue que yo era esto y yo era aquello. Fue increíble para mí cómo se dio la vuelta y automáticamente pensaron que la mujer era la difícil", dijo.

"Pero no entendí cómo se volcó cuando no tenía nada que ver con instigar (el altercado) o crear esa plataforma de confrontación o ansiedad. Entonces, a pesar de que han pasado décadas, es algo que obviamente recuerdo muy íntimamente y no he olvidado", añadió.

En el 2009, cuando Bill Murray fue consultado por esta discusión, en aparencia descargó contra ella. Sin embargo, Lucy Liu manifestó que a la fecha no tiene rencores contra el actor.

"No tengo nada en contra de Bill Murray. Lo he visto desde entonces en una reunión de SNL y se acercó a mí y fue perfectamente amable. Pero no me voy a sentar ahí y ser atacada", comentó.

En "Los ángeles de Charlie", Lucy Liu encarnó a Alex Munday, integrante de ese trío femenino de espías apodado como 'ángeles', mientras que Bill Murray interpretó al asistente Bosley.

