Lupillo Rivera revela que mantuvo por 18 años a un hijo que no era suyo. | Fuente: Instagram | Lupillo Rivera

El mexicano Lupillo Rivera sorprendió a más de un fanático luego de que fuera entrevistado en el programa “El minuto que cambió mi destino”. Mucho se sabe del cantante, sin embargo, se animó a revelar un pasaje desconocido en su vida familiar.

El hermano de la fallecida Jenni Rivera señaló que le fue infiel a su exesposa, María Gorola, con una mujer que le aseguró estar embarazada de él. Tras esa noticia, toma la decisión de divorciarse para mantener a su hijo que venía en camino y asumir su rol como padre.

Sin embargo, se llevó con la sorpresa de que José no era suyo: “Tuve un hijo fuera del matrimonio, que después salió que no era mío. A mí me dolió mucho porque no se merecía eso… Después, al tiempo me voy dando cuenta que no llevamos la misma sangre”, comentó.

¿Cómo descubrió la verdad? Pues Lupillo Rivera confesó que se hizo una prueba de ADN para confirmar su parentesco con su hijo varón: “Me di cuenta que no era mi hijo cuando él tenía 12 años, porque mi exesposa más reciente estaba embarazada”, afirmó.

A pesar de ello, el cantante mexicano siguió manteniendo a José hasta que cumplió la mayoría de edad: “Yo seguí mi línea de hombre, voy a mantenerlo como cualquier otro hijo. Era mi palabra... Tampoco me dolió mucho porque venía mi otro hijo. Yo dije: ‘Él continuará el legado'”, agregó.

El artista contó que no le reclamó a la madre porque ya no tenía sentido. A pesar de haber roto su matrimonio por tener un hijo fuera de su unión, no se arrepiente.

SU ROMANCE CON BELINDA

El músico ha asegurado que Belinda “fue una mujer a la que amó locamente”, durante la relación que mantuvieron por cinco meses, desde el 27 de marzo del 2019 hasta el 27 de agosto. “Fue una mujer que realmente quise, una mujer que yo, la verdad, honestamente, le hubiera bajado del cielo las estrellas", aseguró el intérprete al programa Chisme no like.

El cantante agregó que siempre ha hablado en buenos términos de la cantante, debido a que buscó protegerla siempre del ojo público. “Es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida", agregó.