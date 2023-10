Madonna lamenta guerra entre Israel y Hamas en su Celebration Tour: "Me rompe el corazón"

Madonna inició su Celebration Tour, gira en la que celebra sus 40 años de carrera musical, en la noche del último sábado 14 de octubre en la Arena 02 de Londres, Inglaterra, donde interpretó sus más icónicos temas como: ‘Ray Of Light’, ‘Like A Prayer’ y ‘Holiday’. De igual manera, la 'reina del pop’ se animó a cantar otras canciones, que no tocaba en vivo hace 20 años, y donde sobresalieron: ‘Justify My Love’, ‘Bad Girl’ y ‘Rain’.

Es así que la cantante de 65 años hizo vibrar al público con sus llamativas coreografías donde, además, participó su hija Estere, de 11 años, quien se robó el show en la presentación del tema estelar de su madre ‘Vogue’. No obstante, Madonna decidió primero abrir su espectáculo pronunciándose sobre la situación que se vive en el Medio Oriente entre Israel y Palestina por los ataques de Hamas al pueblo israelí.

“Me rompe el corazón ver lo que está ocurriendo en Israel y Palestina. Me rompe el corazón ver sufrir a los niños, a los adolescentes, a los ancianos. Todo ello me rompe el corazón, ¿de acuerdo? Estoy segura de que están de acuerdo. Aunque se nos rompa el corazón, no se nos puede romper el espíritu. ¿Están conmigo?”, expresó la también bailarina.

En ese sentido, la ídolo del pop instó al público a cambiar el mundo por medio de “acciones” que dejen de lado los enfrentamientos de los países. “Todos juntos somos personas muy poderosas. Podemos unirnos de una manera oscura y malvada, o podemos unirnos desde un lugar de luz y amor. Y si todos tenemos esa conciencia colectiva, podemos cambiar el mundo y traer la paz, no sólo a Oriente Medio, sino a todo el mundo”, añadió.

Madonna inició su Celebration Tour el último sábado en la Arena 02 de Londres. | Fuente: EFE

Thank you LONDON!

Opening Night!

An Evening i will never forget. 🇬🇧♥️#MadonnaCelebrationTour pic.twitter.com/qA5EJXeqIy — Madonna (@Madonna) October 15, 2023

Madonna apoya a Israel y condena acción de Hamas en redes

Días antes, Madonna expresó su apoyo a Israel por los rehenes capturados en distintos lugares por el movimiento islamista Hamás con una sangrienta incursión en tierras israelíes, por aire, mar y tierra, el pasado 7 de octubre, desde la Franja de Gaza.

“Lo que está pasando en Israel es devastador. Ver a todas estas familias y especialmente a los niños siendo llevados, agredidos y asesinados en las calles es desgarrador. Imagina si te estuviera pasando esto. Es insondable. Los conflictos nunca se pueden resolver con violencia”, escribió la cantante en la descripción de un video sobre el conflicto en su cuenta de Instagram.

En 2004, Madonna se convirtió al judaísmo con el nombre de Esther mostrando, desde entonces, su apoyo al país de Israel.

“Mi corazón está con Israel. A las familias y hogares que han sido destruidos. Por los niños que están perdidos. A las víctimas inocentes que han sido asesinadas (…) Soy consciente de que esta es la obra de Hamas y hay muchas personas inocentes en Palestina que no apoyan a esta organización terrorista”, precisó Madonna.