Fanáticos enfurecidos demandan a Madonna por iniciar su concierto con dos horas de retraso

Madonna, la icónica cantante estadounidense, se encuentra en el centro de una polémica legal tras ser demandada por dos de sus seguidores, Michael Fellows y Jonathan Hadden. Los fans presentaron la demanda en un tribunal federal de Brooklyn, acusando a la artista de "prácticas comerciales intolerables", por haber comenzado tres conciertos con dos horas de retraso.

En la demanda, Fellows y Hadden argumentan que los espectáculos en el Barclays Center de Brooklyn, dentro de la gira The Celebration, experimentaron un retraso de más de dos horas con respecto a la hora anunciada en el folleto y la promoción del evento, originalmente programado para las 8:30 p.m. Según los demandantes, los shows iniciaron después de las 10:40 p.m.

Junto a Madonna, la demanda señala a Live Nation y Barclays Center como coacusados. Desde una perspectiva técnica, la denuncia alega incumplimiento de contrato, violación de las prácticas comerciales de Nueva York, infracción de las leyes de publicidad falsa, y diversas formas de irregularidades, entre las que se incluye el enriquecimiento injusto.

¿Qué dicen los demandantes?

“Las acciones de los demandados constituyen no solo un incumplimiento de sus contratos… sino también un ejercicio desenfrenado de publicidad engañosa, tergiversación negligente y prácticas comerciales desleales y engañosas”, argumentan los abogados de Fellows y Hadden, quienes aseguran que no habrían pagado por sus entradas si hubieran sabido que los conciertos comenzarían tan tarde.

Las tardanzas, ocurridas en diciembre pasado, provocaron que las presentaciones se extendieran más allá de la medianoche. Esto provocó dificultades para los fans, quienes se vieron afectados por "transporte público limitado, viajes compartidos limitados y/o mayores costos de transporte, público o privado", según indica la demanda.

La demanda también destaca que este retraso no es un caso aislado, señalando que la intérprete de Like a Virgin y Material Girl ha comenzado tarde otros conciertos en la ciudad y que esto se repite a lo largo de su carrera, incluyendo su Rebel Heart Tour en 2016, su Madame X en 2019-2020 y otras giras.

Madonna celebra 40 años de carrera

La icónica Reina del Pop, Madonna, está de regreso en los escenarios después de un breve descanso debido a problemas de salud que la mantuvieron internada durante una semana. La cantante estadounidense se prepara para su emocionante Celebration Tour, una gira mundial que conmemorará sus 40 años de carrera artística.

En el transcurso de su actuación en Bélgica en octubre, la cantante abrió su corazón acerca de su batalla contra la enfermedad y expresó la profunda empatía que sintió hacia su madre, fallecida a causa de cáncer de mama cuando ella era apenas una niña. Comentó: 'Hace menos de cuatro meses estaba en el hospital, inconsciente, y la gente pensaba que quizá no sobreviviría'."

"Es un milagro que esté aquí ahora mismo. Mi madre, que Dios la bendiga, debe estar velando por mí, me dijo: 'Chica, no es tu hora de irte'. Tuve este extraño pensamiento, de repente sentí compasión por mi madre, por lo sola que debía sentirse en el hospital, sabiendo que no iba a vivir", dijo entre lágrimas.

La cantante Madonna celebra 40 años de carrera artística.Fuente: Instagram/Madonna

