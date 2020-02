Isabel Preysler también habló sobre cómo fue el parto de su nuera, la extenista Anna Kournikova. | Fuente: Captura de pantalla

Enrique Iglesias reveló que se convirtió en padre por tercera vez luego de subir una foto del nacimiento de su hija, fruto del amor que tiene con su pareja Anna Kournikova. La pequeña nació el 30 de enero y mantuvieron la noticia en secreto ya que cuidan mucho su relación de los medios.

Sin embargo, la mamá del cantante, Isabel Preysler, confesó para la revista Hola algunos detalles de su nueva nieta y contó sentirse feliz por su hijo. Las declaraciones que tuvo para este magazine fue una de las primeras luego de que Enrique y Anna revelaran a su nuevo bebé:

“La hija de Enrique y Anna es una preciosidad, muy rubita y con los ojos azules”, dijo emocionada. Además, se animó a hablar sobre cómo fue el parto de su nuera: “El parto ha ido muy bien. Todo ha salido perfectamente”.

Un día antes de San Valentín, el 13 de febrero, el cantante español publicó en su cuenta de Instagram una foto de su bebé recién nacida. Isabel Presley aseguró que ella fue una de las primeras en enterarse de la noticia y guardó el secretó porque su hijo así se lo pidió:

“Enrique lo ha mantenido en secreto y lo ha conseguido. No se lo ha dicho a nadie casi hasta el final. Yo tampoco lo he comentado porque él me lo pidió. Le gusta mantener su vida lo más privada posible”.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova suelen cuidar mucho su privacidad y la de sus hijos por lo que mantienen su relación fuera de los focos del espectáculo.

Julio José Iglesias, hermano del intérprete de “Cuando me enamoro”, reveló el último fin de semana, en una entrevista de radio, que está feliz por el nacimiento de su nueva sobrina:

"He sido ya tío (...). Mi hermano tiene ya tres. Está feliz, está muy contento y con su música, obviamente", dijo el hijo del también cantante Julio Iglesias a la estación chilena de radio ADN.