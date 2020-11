Andy Escalona, hija de Magda Rodríguez, revela que su madre se sentía mal días antes de morir. | Fuente: Instagram | Andy Escalona

Tras el fallecimiento de la productora Magda Rodríguez el pasado 1 de noviembre, su hija, Andrea Escalona, confesó que, días antes de su muerte, su madre se sentía mal.

En una entrevista con el programa “Sale el sol”, la conductora de televisión reveló que la vio el sábado 31 de octubre, pero no notó nada raro.

"Antes del Tenorio (obra de teatro) estuve con ella en su casa, me fui al teatro, había quedado de irme a dormir con ella; porque no se sentía muy bien, no me especificaba de qué, pero simple y sencillamente tenía una carga de chamba en la semana y no se sentía muy bien", dijo.

Por ese motivo, Escalona aseguró que su madre le dijo que no era buen momento para que se quedara en su casa, ya que temía que sea algo contagioso, así que quedaron para verse el domingo.

Al llegar el 1 de noviembre, Andrea estuvo llamando a Magda Rodríguez, pero no contesto el teléfono. Ante la insistencia, decidió comunicarse con la mujer que trabajar con ella para que le avisara; no obstante, no hubo respuesta.

"Me dijo que la despertara a las 11:00' y yo 'no, despiértala ahorita y ya fue que la encontró como la encontró", relató. En la entrevista con “Sale el sol”, Escalona se mostró afectada por contar este episodio.

CAUSAS DE SU MUERTE

Las autoridades indicaron que Magda Rodríguez fue encontrada muerta en su vivienda, en Ciudad de México, por una de sus trabajadoras domésticas. Tras el pedido de ayuda, los paramédicos señalaron que su muerte se debió a un shock hipovolémico; a lo que se sumó el sangrado del tubo digestivo.

El diario El Universal de México consigna otro reporte de la Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Álvaro Obregón, según el cual la productora de "Guerreros 2020" sufrió un choque hipoglucémico, diagnosticado por una ambulancia privada que acudió al llamado de los Servicios de Emergencia.

Para evitar la aglomeración de los vecinos, por la llegada de las ambulancias al domicilio, las autoridades resguardaron la zona para facilitar el traslado a la clínica.