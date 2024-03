"No vuelvo": Maluma molesto porque no lo dejaron entrar en shorts a un establecimiento

Maluma reveló que vivió una experiencia desagradable en su ciudad natal, Medellín, donde un establecimiento le negó la entrada debido a su atuendo. "Ayer no me iban a dejar entrar a un lugar porque tenía shorts", denunció el cantante en sus redes sociales, aunque no especificó el tipo de recinto.

Indignado por la situación, el artista cuestionó esta prohibición a las personas por su vestimenta, enfatizando que la ropa no define a la persona que la lleva. Además, expresó su decisión de no regresar al lugar: "Como te veas no define quién eres. ¡No vuelvo!", sentenció.

La molestia de Maluma generó un debate en redes sociales, algunos usuarios apoyaron su denuncia y compartieron experiencias similares, mientras que otros respaldaron la política de "derecho de admisión" de algunos establecimientos.

"Esto se llama reserva del derecho de admisión", "Maluma, aunque seas una estrella, los códigos de vestimenta se respetan", "Si te pasa a ti, ¿qué nos espera a nosotros?", fueron algunos de los comentarios expresados en su publicación.

Ayer no me iban a dejar entrar a un lugar en Medellín porque tenía shorts, quienes son las personas que deciden como debes estar vestido para encajar en un lugar? Denigrando a las personas por cómo se visten... Cómo te veas no define quien eres! NO VUELVO! — MALUMA (@maluma) March 7, 2024

¿Maluma se tomará un descanso?

A pesar de su breve pausa en la gira Don Juan para ser testigo del nacimiento de su hija Paris, Maluma dejó claro que no tiene planes de detenerse ahora que su futuro retoño se ha convertido en una motivación extra.

Adelantando su entusiasmo por mostrar nueva música, Maluma reveló: "Tengo muchas canciones guardadas que estoy seguro a la gente le van a gustar, así que no puedo tener eso solo para mí".

¿Cómo ha cambiado Maluma con la paternidad?

Don Juan, el alter ego que adoptó tras lanzar a mediados de año un álbum homónimo, también compartió su perspectiva sobre el "poder sanador" del arte, tema que inspiró la presentación de su fundación y que lo llevó a reflexionar sobre el proceso que está atravesando.

"El dinero, la fama, la lujuria van y vienen. Gracias a Paris, hay un despertar nuevo, una conciencia diferente. Por eso, esta etapa de Don Juan 2.0 es más especial para mí; lo veo más maduro y percibo algo diferente, y me lo estoy disfrutando", comentó Juan Luis Londoño, conocido artísticamente como Maluma.