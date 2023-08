Maluma se inspira en Batman, Hefner y Bond para su nuevo álbum 'Don Juan'

El cantante Maluma estrena su nuevo disco Don Juan el 25 de agosto. El proyecto musical se inspira en icónicos personajes como Batman, Hugh Hefner y James Bond.

Inspirándose en los icónicos personajes de Batman, Hugh Hefner y James Bond, Maluma ha reinventado su imagen para su álbum Don Juan, del cual ya nos ya dado un adelanto en la canción Coco Loco. En una entrevista con EFE, el artista afirma que este material es "más emocional, pero también racional".

El cantante colombiano, cuyo nombre real es Juan Luis Londoño Arias, dedica gran parte de sus días en Los Ángeles a ensayar de seis a ocho horas diarias para su nuevo espectáculo. Llevará esta gira, el Don Juan World Tour, por 30 ciudades de Estados Unidos, presentando a sus seguidores el retrato de un hombre que él mismo está descubriendo.

Maluma: De Papi Juancho a Don Juan

El intérprete de Felices los 4 y Borro cassette cuenta que su versión del personaje arquetípico de la literatura española es "picante", pero también "maduro" y, resume, es un hombre que "toma decisiones". "Apenas estamos desarrollándolo. Ver a Don Juan en vivo va a ser muy interesante", explica. Lo veremos en escena cuando inicie su gira el 31 de agosto en Sacramento, California (EE.UU.).

Para Maluma, Don Juan es una evolución mejorada de Papi Juancho, su alter ego anterior, creado en 2020 para su álbum homónimo y que lo acompañó por los escenarios del mundo por dos años. Según cuenta, fue un disco de agradecimiento y orgullo por sus raíces latinas y colombianas, que nos dejó temas como Hawái y Parce.

¿Cómo suena el nuevo disco de Maluma?

En esta octava producción, que se lanzará en su totalidad el 25 de agosto, con 18 canciones y seis pistas adicionales, Maluma muestra una faceta más paciente y detallista como músico. "Anteriormente, solía finalizar los álbumes mientras estaba de gira, los grababa en autobuses y aviones. Ahora, tenemos tiempo para trabajar en el estudio y discutir qué es lo que realmente queremos lograr. Hemos llevado esto a un nivel musical superior", explica.

El artista de Medellín navega por una variedad de géneros musicales, como ritmos electrónicos, pop, bachata, regional mexicano y reguetón. Sus colaboraciones incluyen a referentes del reguetón como Don Omar, Yandel y Jowell & Randy, así como a iconos de la salsa como Marc Anthony. También incorpora nuevas voces como Carin León, quien se dedica al regional mexicano, y Ryan Castro, en la música urbana. "Mi objetivo era que este álbum fuera más diverso".

Maluma, más que un cantante

Maluma también ha buscado expandirse más allá de la música. Hace un año, lanzó su propia marca de mezcal, Contraluz. Además, debutó en la actuación en la película Marry me, junto a Jennifer Lopez, y amplió su presencia empresarial con el sello discográfico Royalty Records, un proyecto que lo motiva a seguir trabajando.

"Es la casa de todos estos artistas que no se sienten quizás escuchados y que no han recibido un buen apoyo de su misma gente, de un pueblo. Aquí les abrimos las puertas y tratamos de ayudarlos a cumplir sus sueños", afirma. Sin embargo, no deja de reconocer que también es importante el soporte que le brindan los seguidores: "Yo creo que la posición me la dan mis fans".