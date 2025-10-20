María Antonieta de las Nieves se despide de la Chilindrina después de más de 50 años

La actriz mexicana anunció que dejará de interpretar al entrañable personaje de El Chavo del 8 tras cinco décadas de carrera. Su última presentación fue en el Perú.

Después de más de cinco décadas dando vida a uno de los personajes más queridos de la televisión latinoamericana, María Antonieta de las Nieves anunció que se despide definitivamente de la Chilindrina, la niña traviesa y pecosa de El Chavo del 8 que marcó a generaciones.

La actriz mexicana hizo el anuncio durante una entrevista con la periodista Matilde Obregón, en su pódcast, donde confesó que tomó la decisión tras finalizar su más reciente espectáculo circense en Perú.

“O sea, ¿la Chilindrina no se va a ir?”, le preguntaron. “No, ya se fue”, respondió María Antonieta. “Se fue en Perú... A lo mejor haré algún comercial o algo promocional, pero ya no como antes, cuando estaba entregada al circo, haciendo dos o tres funciones diarias”.

¿Por qué se retira María Antonieta de las Nieves?

La artista, de 78 años, aseguró que ahora disfruta de un merecido descanso tras una vida dedicada al trabajo. “Tengo 78 años y no he descansado un momento en mi vida. Ahorita estoy sabiendo lo que es estar en casa, en mi cama, con mis tres perros, viendo mi tele... y soy feliz”, contó.

Aunque aclaró que no se retirará del todo, dejó claro que ya no volverá al ritmo de trabajo de antes. “No digo que me voy a retirar de por vida. A lo mejor saco a la Chilindrina en alguna entrevista, pero trabajar tanto como lo estaba haciendo, ya no”, concluyó.

¿Cómo se encuentra María Antonieta de las Nieves?

En julio pasado, la salud de la actriz generó preocupación luego de que el programa Ventaneando difundiera imágenes de María Antonieta en silla de ruedas dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“La escena causó alarma, pero también confusión, ya que en muchos aeropuertos se ofrece este tipo de servicio a personas de la tercera edad sin que eso signifique un diagnóstico médico preocupante”, explicó la revista TV Notas.

El portal también recordó una entrevista que la artista ofreció a Ernesto Pimentel en el programa Esta Noche, emitida el 26 de julio. En aquella ocasión, la actriz mostró “dificultades para hablar” durante la conversación junto a Paola Montes de Oca, quien la interpreta en la serie biográfica Chespirito: Sin querer queriendo.

Su mensaje a los fans y reciente accidente

Semanas después, María Antonieta reapareció en un video difundido en sus redes sociales, desmintiendo los rumores sobre una supuesta hospitalización de emergencia por “síntomas de deterioro neurológico”.

“Qué tal, amigos. Soy María Antonieta de las Nieves. Aquí, como siempre, estoy haciendo mis dibujitos, mis bromas, mis cosas que me gustan. En fin, la estoy pasando muy bien. Ojalá que ustedes también. Los quiero mucho”, expresó la actriz desde su hogar, mostrando sus dibujos.

Sin embargo, en septiembre volvió a ser noticia tras sufrir una caída en el Teatro de los Insurgentes de Ciudad de México, cuando acudía como espectadora al musical Cabaret, protagonizado por Mon Laferte. El incidente ocurrió mientras subía las escaleras del recinto y fue captado por uno de los asistentes, que compartió el momento en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral.

