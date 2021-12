Además de su papel en "El Chavo del 8", María Antonieta de las Nieves es una reconocida actriz de doblaje. | Fuente: Facebook | La Chilindrina

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como "La Chilindrina", anunció en sus redes sociales que dio positivo a la COVID-19. Sin embargo, la actriz mexicana aclaró que su estado de salud no es de gravedad y viene cumpliendo con todas la recomendaciones médicas en su hogar.

"Queridos fans, amigos y familiares. A pesar de todos los cuidados que siempre tuve para no contraer covid-19 he salido positiva al hacerme la prueba. Me siento bien, me encuentro en casa, muy tranquila y voy mejorando día a día", escribió la actriz.

La integrante de la recordada vecindad de "El Chavo del 8", sostuvo que se siente bien y en cuanto a los síntomas de la enfermedad "parece como si sólo hubiera sido un resfriado común, nada de gravedad". Además, aprovechó el anuncio para desearle un feliz año 2022 a todos sus seguidores.



CELEBRÓ SU CUMPLEAÑOS

El pasado 22 de diciembre, María Antonieta de las Nieves cumplió 71 años de edad. Ella celebró su día rodeada de sus familiares en un restaurante. "Festejando en familia. Gracias Dios por todas las bendiciones que recibo", escribió "La Chilindrina" en sus redes sociales.

"Gracias a mis clubes de fans, amigos que desde temprano me han mandado mensajes y fotos de felicitación. Los quiero mucho", publicó la actriz.

Récord Guinness

En noviembre de 2021, la actriz fue reconocida con un Récord Guinness, por su trayectoria artística, al interpretar al personaje de "La Chilindrina" por 48 años, desde las primeras grabaciones de "El Chavo del 8" en 1971 hasta la fecha.

"Me siento orgullosa por este premio, es un reconocimiento grande que jamás pensé que me iban a dar. Estos años han sido maravillosos, haber recorrido el mundo con este personaje es algo único", declaró a la agencia Efe en aquella oportunidad.

