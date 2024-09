María Becerra pierde el bebé que esperaba tras sufrir complicaciones en su embarazo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La cantante María Becerra, 'La nena de Argentina', fue sometida a una intervención quirúrgica debido a que estaba cursando un embarazo ectópico y perdió el bebé que esperaba, según informó ella misma en su cuenta de Instagram.

La artista, que el 31 de julio había anunciado su intención de alejarse de las redes sociales después de haber sufrido "desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y pánico" por comentarios ofensivos hacia ella, usó ese medio para dar esta noticia "importante y personal".

Junto a una imagen que comparte con su pareja, el rapero Julián Reininger, más conocido como Jrei, en una habitación de hospital, María Becerra explicó que ya se encuentra en casa "rodeada de mucho amor".

"Fue un momento inesperado, sentí dolores muy fuertes en el abdomen luego de terminar el ensayo de ayer y fuimos a la guardia donde los dos nos enteramos de que el embarazo era ectópico y con hemorragia", detalló la artista nacida en 2000 en Quilmes (provincia de Buenos Aires).

Becerra agregó que "fue muy duro emocionalmente" porque ambos ansían "ser padres", aunque apuntó que sigue en sus planes: "Nos sobra amor y toda una vida por delante".

María Becerra indicó que, por recomendación médica, guardará el reposo correspondiente antes de regresar al trabajo. Ella tiene programada una presentación en Perú este 12 de septiembre.

¿Por qué María Becerra decidió alejarse de X (antes Twitter)?

El 31 de julio, María Becerra se despidió de la red social X y anunció que una "persona de confianza" gestionaría su cuenta de Instagram.

'La nena de Argentina', que se encontraba de gira por varios países de Europa, dijo que había luchado "mucho" con su salud mental y que había experimentado "desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y pánico".

Figura mediática en su país tras saltar a la fama como 'youtuber' en un canal propio en el que se entremezclaban monólogos, videos versionando a otros músicos con tutoriales de maquillaje y rutas de sus experiencias en vacaciones, y entregada a su carrera musical desde 2019, María de los Ángeles Becerra ha compartido sencillos con artistas como Rauw Alejandro, Becky G, Camila Cabello, Lola Índigo, J. Balvin y Pablo Alborán.

Su última colaboración fue con la mexicana Gloria Trevi: el sencillo Borracha, un adelanto del nuevo disco de 'La nena' que incluye un videoclip filmado en Monterrey, ambientado en un condominio mexicano y en una cantina típica, donde ambas artistas se encuentran para beber y borrar una infidelidad.

Qué es un embarazo ectópico, el diagnóstico de María Becerra

Según el sitio especializado Mayo Clinic, un embarazo ectópico ocurre cuando un óvulo fecundado se implanta fuera del útero, generalmente en las trompas de Falopio, aunque también puede suceder en los ovarios, cavidad abdominal o cuello del útero.

Debido a su ubicación, el embarazo no puede desarrollarse normalmente, ya que el óvulo no sobrevive y el crecimiento del tejido puede causar sangrado grave, poniendo en riesgo la vida si no se trata a tiempo.

