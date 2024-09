"Lima está bien bellaco": ¿por qué Bad Bunny quedó sorprendido por la capital peruana tras su visita en 2022?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Palabras de elogio. Bad Bunny expresó su admiración por Lima cuando hacía una crítica sobre las carreteras de su país natal, Puerto Rico. Recordando su visita a la capital peruana en 2022, donde ofreció dos conciertos como parte de su gira mundial Un verano sin ti, el artista destacó a su manera la modernidad de la ciudad.

En una entrevista para el canal de YouTube, El Tony, Benito Martínez, mencionó que, en sus viajes por América Latina, encontró en Lima una ciudad sorprendentemente avanzada en comparación con lo que muchas personas podrían suponer.

"Fui a la mayoría de los países de Latinoamérica y la ciudad que a mi percepción se veía más atrasada era San Juan (Puerto Rico). Chile, Perú... países que tú preguntas por ahí a una persona random que no ha viajado, que no tiene información o le falta educación, a lo mejor piensa 'que cabr**, esas ciudades'... ¡Papi, Perú! Lima está bien bellaco", exclamó el 'Conejo malo'.

En Puerto Rico, la palabra "bellaca/bellaco" es considerada tabú, aunque cada vez es más normal escucharla entre jóvenes. El término hace referencia a una persona que le gusta mucho el sexo o que está excitada sexualmente. En el caso de los objetos o lugares, se dice que algo está "bellaco" cuando es extraordinario o despierta los sentidos de una manera única.



"Yo tengo un sueño y es de vivir aquí por siempre", dijo entre lágrimas Bad Bunny mostrando su indignación por los políticos que gobiernan Puerto Rico.Fuente: Instagram: Bad Bunny

Preocupación por Puerto Rico

Durante la misma charla, Bad Bunny lanzó fuertes críticas hacia la clase política de Puerto Rico, señalando la desconexión entre los gobernantes y las verdaderas necesidades de la población. El artista expuso su descontento por la falta de mejoras en infraestructura y servicios básicos, lo que, según él, ha retrasado el desarrollo de la isla.

"Los políticos no son superestrellas, se supone que esa gente trabaja para nosotros. Son nuestros empleados, son empleados del pueblo. Este no es el país de ellos. No son los dueños de Puerto Rico por estar en el Capitolio. Ellos son nuestros empleados", sostuvo el cantante de 30 años.

Visiblemente afectado, Bad Bunny no ocultó su frustración y entre lágrimas, mencionó su deseo de regresar permanentemente a Puerto Rico, pero lamentó que las condiciones actuales dificulten ese sueño.

“Yo tengo un sueño y es de vivir aquí por siempre. Y que la gente que amo viva aquí. Tengo un sueño, el día que tenga un hijo, o una hija, que viva aquí y crezca aquí. Quisiera que él o ella, vaya a una escuela pública aquí en Puerto Rico, ¿pero en qué escuela será esa", señaló el cantante.

Bad Bunny: "No me hablen de disco"

En cuanto a su futuro musical, Bad Bunny dijo que no tiene planes inmediatos de lanzar un nuevo álbum, aunque aseguró que sigue creando música todos los días, dejando abierta la posibilidad de lanzar nuevos sencillos en cualquier momento.

"No me hablen de disco. Obviamente yo todos los días estoy creando. Yo voy guiando y en mi mente algo está creándose. Vamos a ver si, aunque sea música nueva, le doy a la gente", aseguró.

