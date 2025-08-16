Últimas Noticias
Salvador del Solar y Ana María Orozco derrochan amor en redes sociales tras el estreno de 'Betty, la fea 2'

Ana María Orozco y Salvador del Solar dieron a conocer su romance en julio de 2024.
Ana María Orozco y Salvador del Solar dieron a conocer su romance en julio de 2024. | Fuente: Instagram: @anaorozcoof
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

Con una foto juntos en Instagram, el actor peruano aplaudió el trabajo de su pareja en la segunda temporada de la exitosa serie.

Salvador del Solar expresó públicamente su apoyo a la actriz colombiana Ana María Orozco con motivo del estreno de la segunda temporada de Betty, la fea: la historia continúa, ya disponible en Prime Video. 

A través de su cuenta de Instagram, Del Solar compartió una fotografía junto a Orozco y le dedicó un mensaje lleno de orgullo y admiración. “Ya está disponible la nueva temporada de Betty, la fea y no puedo estar más orgulloso de ti, Ana María Orozco, hermosa de mi corazón. Aplausos para ti, para ese extraordinario elenco y para el gran equipo detrás de esta historia y de esta tremenda producción. Bravo”, escribió. 

La actriz, quien retoma el papel icónico de Beatriz Pinzón Solano, respondió con un emotivo comentario dirigido a su pareja: “Gracias, mi amor, por apoyarme y acompañarme siempre. Te amo”. 

El intercambio de mensajes generó numerosas reacciones entre los seguidores de ambos artistas.

¿Cuándo se estrena Betty, la fea: la historia continúa 2?

La serie, protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, cuenta con buena parte del elenco original y se desarrolla en un formato de 10 episodios, con dos nuevos capítulos cada semana.

Este nuevo ciclo del spin-off de Yo soy Betty, la fea, estará disponible a partir del 15 de agosto en la plataforma Prime Video.

Desde Amazon Studios, Javiera Balmaceda Pascal, directora de Contenidos Originales para Latinoamérica, Canadá y Australia, habló acerca de los nuevos capítulos de la serie.

"Retomar Betty, la fea: la historia continúa no solo es un homenaje a una historia entrañable, sino también es un reflejo de nuestro compromiso de contar historias con propósito", dijo en un comunicado. "Nos enorgullece ofrecer a los fans una nueva perspectiva de un personaje que marcó la televisión en América Latina y que sigue inspirando a generaciones enteras".

Salvador del Solar Ana María Orozco Betty, la fea: la historia continúa

