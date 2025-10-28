La 'reina de la Navidad' vuelve: Mariah Carey anticipa su tradicional anuncio con un divertido video

El calendario aún marca octubre, pero los fanáticos de Mariah Carey ya cuentan las horas para el momento más esperado del año: su tradicional anuncio de que “¡ya es hora!”, la frase que, para la cultura pop, marca oficialmente el inicio de la temporada navideña.
La mañana del martes, la cantante sorprendió en sus redes sociales con un video grabado en tono humorístico. En él, alguien toca la puerta de su camerino para preguntarle si ya es momento de celebrar, pero Mariah, con una sonrisa cómplice, responde: “Aún no es tiempo”.
El momento más esperado: ¡Ya es hora!
Desde hace varios años, Mariah Carey da la bienvenida a la Navidad cada 1 de noviembre, dejando atrás las calabazas de Halloween para dar paso a los brillos, los villancicos y, por supuesto, a su icónico tema All I Want for Christmas Is You.
El año pasado, la artista lanzó un video en el que aparecía vestida como Morticia Addams, antes de transformarse mágicamente en una alegre Mamá Noel, rodeada de nieve y adornos festivos. El clip se volvió viral en cuestión de minutos y fue replicado por millones de usuarios.
¿Cómo surgió el video It's Time?
En una entrevista con Jimmy Kimmel en 2023, Mariah contó cómo surgió la idea de su video It’s Time, que comenzó como una parodia para poner fin al Halloween.
“Todos estaban apresurando la temporada navideña y empezaron a tocar mi canción. Yo decía: ‘¡Todavía no, no es el momento!’, pero lo seguían haciendo, así que simplemente pensé que no podía controlarlo y empecé a hacer este video”, recordó.
All I Want for Christmas Is You, lanzada en 1994, se ha convertido en un clásico que regresa cada año a las listas de éxitos y plataformas de streaming. “Solo quería que sonara como un villancico clásico, algo atemporal”, dijo Carey en su momento.