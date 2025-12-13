Miss Noruega rompe el silencio y revela la historia detrás del traje de salmón que se volvió viral

Leonora Lysglimt-Rødland, joven representante de Noruega en Miss Universo 2025, se convirtió en una de las figuras más comentadas del certamen tras revelar la historia detrás del llamativo traje de salmón que lució en el desfile de vestuarios nacionales. La modelo de 19 años compartió su experiencia a través de un video en TikTok, donde, mientras se maquillaba, explicó cómo nació una de las propuestas más originales de la competencia.

Según relató, todo comenzó en agosto, cuando fue coronada Miss Noruega y asumió el reto de representar a su país en uno de los concursos de belleza más importantes del mundo. Con el título también llegó la responsabilidad de elegir un atuendo que simbolizara la identidad nacional, específicamente para el desfile de trajes típicos, una de las galas más esperadas del certamen.

Leonora contó que el traje de salmón no tuvo pruebas previas y que lo usó por primera vez el mismo día del desfile. La falta de ensayos y la presión del momento incrementaron sus nervios, sobre todo al ver en el backstage los elaborados y espectaculares diseños de las demás participantes. Sin embargo, decidió salir al escenario con determinación y seguridad.

El resultado fue inmediato: su vestuario llamó la atención del público y se volvió viral en redes sociales, especialmente en Latinoamérica, donde miles de usuarios destacaron lo icónico, audaz y diferente de la propuesta. Aunque reconoció haber recibido algunos comentarios negativos, la joven aseguró que con el paso de los días aprendió a tomarlos con otra perspectiva y a no dejarse afectar.

La imagen de Leonora vestida como salmón recorrió el mundo, apareciendo en medios de comunicación noruegos y en múltiples videos de TikTok.

Así fue la pasarela de la Miss Noruega con su traje de salmón

En el video de la transmisión del Miss Universo que se llevó a cabo en noviembre de este año, la Miss Noruega apareció cubriendo todo su cuerpo con el traje de un salmón gigante resaltando las escamas y sus ojos saltones.

Luego de unos segundos, Leonora abrió su atuendo mostrando las escamas de color naranja característico del salmón. “El atuendo que lució Leonora Lysglimt-Rødland consistía en una especie de abrigo que simulaba la forma y el color de un salmón”, precisó la revista Hola.

Es así como la Miss Noruega dejó ver las texturas y estructura de la silueta de pez resaltando un enterizo transparente y unas botas negras con texturas de escamas mostrando cada detalle de su traje en el escenario del Impact Arena, en Pak Kret.

Con respecto al maquillaje, sus ojos denotaban un delineado negro, mejillas retocadas y un par de aretes largos de color dorado. Según explicó el equipo de Leonora, la candidata quiso “contar una historia, no solo lucir espectacular”.