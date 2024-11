'All I Want for Christmas Is You': ¿Cuánto gana anualmente Mariah Carey con su clásica canción navideña?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este año, la famosa canción de Mariah Carey All I Want for Christmas is You cumple 30 años desde su lanzamiento. El tema navideño, considerado un himno para estas épocas, se ha reproducido millones de veces desde distintas plataformas digitales.

De la mano del compositor Walter Afanasieff, la intérprete se animó a lanzar su disco Merry Christmas en 1994 y, cuando sonó en la radio, rápidamente se convirtió en un clásico para estas fechas.

Todos los años, entre noviembre y diciembre, las personas suelen escuchar All I Want for Christmas is You lo que significa ganancias para Mariah Carey. ¿A cuánto asciende la cifra que genera la intérprete anualmente solo por esta canción?

De acuerdo con el medio especializado The Economist (publicado en 2022), de 1994 a 2017, generó 60 millones de dólares, esto equivale a unos 2,7 millones por año. Además, es el primer sencillo navideño en recibir el Premio Diamante tras alcanzar 10 millones de ventas y reproducciones. El video musical también tiene alrededor de 750 millones de vistas en YouTube.

“Estoy muy agradecida de que la gente todavía parezca tener un vínculo con ella. Me hace sentir bien cuando la gente me dice que es parte de sus vidas”, mencionó la artista a la revista Billboard.

Hasta ese momento no había logrado ser la número 1 en las plataformas digitales hasta que, en 2019, Mariah Carey le dio un giro al éxito cuando compartió un video en sus redes sociales donde se descongela y grita: “It’s time!” (o en español, ‘¡Es hora!’), situación que ha ido recreando todos los años con diferentes situaciones divertidas para darle la bienvenida a la época navideña con su canción. Este 2024, se transformó de Morticia Addams a Mamá Noel.

Merry Christmas, el álbum del éxito mundial All I Want for Christmas Is You

Merry Christmas es el cuarto álbum de estudio de Mariah Carey. Oficialmente, el disco salió a la venta en Estados Unidos el 1 de noviembre de 1994 por la histórica disquera Columbia Records.

El álbum es conocido mundialmente por el emblemático tema All I Want for Christmas Is You que se convirtió en todo un éxito mundial para Carey llegando al primer lugar en varios países de Europa, Norteamérica y Asia posicionándose como el décimo sencillo más vendido del mundo.

Es una de las canciones más populares en cada Navidad. El 2023, el tema alcanzó el primer lugar en Billboard Global 200 en la lista del 30 de diciembre batiendo un nuevo récord en la revista.

