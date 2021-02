Marilyn Manson se defendió de las acusaciones de abusos en su contra afirmando que son "distorsiones de la realidad". | Fuente: Fox Premium

Marilyn Manson, que fue acusado de abusos por la actriz Evan Rachel Wood y por otras cuatro mujeres, se defendió asegurando que estas afirmaciones en su contra son "horribles distorsiones de la realidad" y sostuvo además que todas sus relaciones íntimas fueron "consentidas".

"Obviamente, mi arte y mi vida han sido imanes para la controversia durante mucho tiempo, pero estas recientes declaraciones sobre mí son horribles distorsiones de la realidad", escribió en Instagram.

"Mis relaciones íntimas siempre han sido completamente consentidas con parejas parecidas a mí. Más allá de cómo, y de por qué, otros elijan ahora tergiversar el pasado, esta es la verdad", añadió el músico.

LE DAN LA ESPALDA

La industria ya ha movido ficha tras estas acusaciones. El sello Loma Vista Recordings aseguró que ya no volverá a trabajar con Marilyn Manson, y la serie "American Gods" eliminará su interpretación en un capitulo que todavía no se ha emitido.

La polémica en torno a Manson, una enorme estrella del metal y del lado más siniestro del rock en las últimas décadas, comenzó cuando Evan Rachel Wood denunció que fue víctima de "terribles" abusos durante años por parte de quien fue su pareja hasta 2010.

EL CALVARIO DE WOOD

"El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson", escribió en su cuenta de Instagram. Ellos comenzaron su relación cuando ella acababa de alcanzar la mayoría de edad y él prácticamente le doblaba los años.

"Comenzó a acosarme cuando era adolescente y abusó terriblemente de mí durante años. Fui manipulada y me lavaron el cerebro para que me sometiera. He dejado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes", escribió la actriz de "Westworld".

Evan Rachel Wood aseguró en numerosas ocasiones que había sufrido abusos por parte de un compañero sentimental que hasta ahora no había identificado.

En sus últimas declaraciones asegura: "Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y hacer un llamado a las muchas industrias que se lo han permitido, antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que no permanecerán más tiempo calladas".

La revista Vanity Fair recogió que, en respuesta al escrito de la intérprete, al menos cuatro mujeres han publicado en sus perfiles alegaciones de abusos por parte de Manson, detallando experiencias sobre supuestos asaltos sexuales, abusos psicológicos y diferentes formas de coerción, violencia e intimidación. (EFE)