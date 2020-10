Eduardo Santamarina revela que tuvo COVID-19 y sus hijos también se contagiaron. | Fuente: Instagram | Eduardo Santamarina

El recordado galán de la novela “Rubí”, Eduardo Santamarina, reveló que contrajo la COVID-19 y aseguró que recién se animó a contarlo porque ya lo superó. El actor mexicano comenta que fue asintomático “gracias a Dios”.

En una entrevista con el programa “Sale el Sol”, el artista sostuvo que se aisló para que sus familiares no se contagiaran, sin embargo, tras haber tenido contacto con los hijos que tuvo con Itatí Cantoral, también dieron positivo.

“Eduardo y Roberto tuvieron. Los que siguen en saldo blanco son Mayrín (Villanueva, su pareja), Sebastián, Romina (hijos de Mayrín con Jorge Poza) y Julia (hija de Santamarina y Mayrín)”, sostuvo.

Santamarina también comentó que tuvo COVID-19 en agosto y que mantiene una buena alimentación para que su sistema esté más fuerte:

“Tuve COVID hace como dos meses, más o menos. Fui asintomático, prácticamente no tuve ningún tipo de síntomas. Entonces dentro de eso me fue muy bien. Estoy muy bendecido en ese sentido. Mi sistema inmune, como me dijo el doctor, está de maravilla y cuidándolo con la alimentación, eso sí depende de nosotros, lo que tú te metas a la boca”, agregó.

El actor mexicano se animó a comentar sobre el fallecimiento de su exsuegra, Itatí Zucchi, madre de Itatí Cantoral, quien falleció hace unas semanas por el virus.

“Estuve en su casa con sus hermanos... fue un momento muy doloroso para todos. (Ella) ya está descansando. Yo soy de la idea de que ya cuando dejas este mundo estás en una mejor vida. Era una señora muy apasionada y también don Roberto (Cantoral) que en paz descanse”, finalizó.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

En este episodio, la novela elegida es “Las aventuras de Sherlock Holmes”, donde el protagonista es un doctor que atendía pacientes y resolvía crímenes en uno de los lugares turísticos más famosos de Londres. Dichas historias están narradas en primera persona por el Dr. Watson, su colaborador y buen amigo.