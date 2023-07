Mario Casas quiere la tercera parte de 'Tres metros sobre el cielo': "Yo estoy dispuesto"

Mario Casas espera que haya una tercera parte de "Tres metros sobre el cielo". | Fuente: @eltelevisero

Una de las películas juveniles más famosas fue Tres metros sobre el cielo (2010). Esta cinta inspirada en el libro de Federico Moccia tenía como protagonista a Mario Casas y María Valverde, dos jóvenes españoles que, tras el estreno, su carrera en la industria fue en ascenso.

Su auge fue tan grande que no dudaron en sacar Tengo ganas de ti (2012), la segunda parte. Han pasado doce años y, hasta la actualidad, muchos fanáticos se preguntan si habrá una tercera película, ya que existe un tercer libro Tres veces tú.

Justamente, esa fue la pregunta que le hicieron a Mario Casas en la conferencia de su protagónico Bird Box Barcelona que se estrenará en Netflix. El actor español se mostró emocionado y reveló que está dispuesto a ponerse nuevamente en la piel de ‘H’.

“Yo siempre lo he dicho, a mí me encantaría que hubiera una tercera parte, además yo creo que el tercer libro, lo que iba a suceder y los personajes ya eran más mayores, ya habían pasado unos cuantos años así que creo que encajaría”, dijo al medio español El Televisero.

Si bien tiene deseo que ocurra, no está seguro de que eso pase: “Yo estoy dispuesto a hacer la película, aparte creo que muchos de los fans y la gente que ha crecido conmigo, me han acompañado, pero a veces las cosas no pasan, esperemos que pase, aunque no lo sé, la verdad que no lo sé”, sentenció.

Cabe resaltar que Mario Casas fue protagonista de Tres metros sobre el cielo junto a María Valverde, con quien tuvo un romance en ese entonces; sin embargo, no se sabe si la actriz estaría dispuesta a volver a trabajar con su expareja.

Hoy volvemos a estar a #TresMetrosSobreElCielo. La película y su secuela, #TengoGanasDeTi, ya disponibles. pic.twitter.com/Lyl3LnupXm — Netflix España (@NetflixES) June 15, 2021

Mario Casas y su nueva película en Netflix

El 14 de julio llega a Netflix "Bird Box Barcelona" y su protagonista, el actor español Mario Casas, afirma que para él es una gran alegría poder participar en la aclamada franquicia apocalíptica.

"Es un tipo de género que me encanta y en España no estamos acostumbrados a hacerlo, no se ve tanto. Casi todos hemos visto la primera parte con Sandra Bullock. De repente, poder hacer esta expansión de 'Bird Box', estar en un proyecto de estas características, una peli que luce tan grande y que nada tiene que envidiar a las películas que vienen de fuera, para mí fue un regalazo", comentó.

En "Bird Box Barcelona", frente a los suicidios masivos provocados por una invasión de extrañas criaturas que ya fueron presentadas en el primer filme, unos pocos se ven afectados mentalmente de otra forma, creyéndose una suerte de falsos profetas con la verdad absoluta. Por ello, Mario Casas dio detalles de cómo se puso en la piel del personaje y cómo se desarrolla en la cinta:

"Como actor no me gusta juzgar. Lógicamente tú planteas un personaje, lo trabajas y abres una ventana de filosofar sobre todo esto, pero se convierte en una charla con los directores, con uno mismo o con quien trabajes, como yo que trabajo con un coach muchas veces. Pero al final es quitar todo eso", comentó Casas. "Para mí todo lo que hace Sebastián, lo de los falsos profetas y demás, en mi caso es una cosa más emocional. Hay algo de no darse cuenta y un comportamiento no consciente", sentenció el actor a Europa Press.