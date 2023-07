Robert De Niro sobre muerte de su nieto Leandro: "Estoy profundamente consternado"

Robert De Niro rompió su silencio y decidió dar unas breves palabras sobre el fallecimiento de su nieto Leandro, de 19 años. El reconocido actor de ‘El Padrino 2’ expresó su tristeza al enterarse que Leandro De Niro Rodríguez, hijo de la actriz Drena de Niro, ya no está en este mundo dejando gran pena entre sus familiares y amigos.

“Estoy profundamente consternado por el fallecimiento de mi querido nieto Leo”, manifestó Robert de Niro en un comunicado emitido por la revista People. Seguidamente, el actor, de 79 años, ganador de dos premios Óscar añadió: “Agradecemos enormemente las condolencias de todo el mundo. Pedimos que nos dejen privacidad para llorar la pérdida de Leo”.

Fue Drena de Niro, hija mayor de Robert De Niro, quien dio a conocer la noticia por medio de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

“Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de las palabras o de la descripción desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo”, escribió la también actriz.

Cabe resaltar que aún se desconocen las causas de la muerte de Leandro. Por su parte, su padre Carlos Rodríguez, conocido en el mundo artístico como Carlos Mare, respondió el post de Drena con un sentido comentario.

“Mi querida Drena. Las palabras no son suficientes para expresar la alegría que nos dio, o la pérdida que ahora sufrimos con nuestras familias y amigos. Él es el hijo de Dios ahora. En esta luna llena su espíritu ilumina lo que no se podía ver en la oscuridad. No se puede deletrear amor sin Leo”, expresó.

Por otro lado, diversas celebridades se mostraron sorprendidos por la muerte del nieto de Robert De Niro. El cantante Lenny Kravitz, la modelo Naomi Campbell, las actrices Lana Parrilla y Rosie Perez, así como el presentador Andy Cohen, fueron algunas de las personalidades que dieron sus condolencias.

La actriz Drena de Niro lamentó la muerte de su hijo Leandro De Niro Rodríguez.Fuente: Instagram (drenadeniro)

¿Quién fue Leandro, el nieto de Robert de Niro?

Leandro De Niro Rodríguez era un joven de 19 años aspirante a actor que quería ser como su madre y su abuelo, Robert De Niro. ‘Leo’ es hijo de Drena, hija adoptiva de Niro después de que se casara con la actriz Diahnne Abbott en 1976.

Se supo que Leandro estaba estudiando para ser director. A su corta edad participó en algunas producciones como The Collection, en 2005. También actuó, junto con su madre, en la película de 2018 A Star Is Born, protagonizada por Bradley Cooper y Lady Gaga.