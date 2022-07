Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, juntos a pesar de los rumores de separación. | Fuente: Europa Press | Fotógrafo: Ricardo Rubi

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler acudieron juntos a una corrida de toros que se realizó el último fin de semana en la ciudad española de Málaga. Como se sabe, la pareja ha estado en el foco mediático en los últimos días después de las especulaciones sobre su supuesta ruptura.

En el lugar también se encontraba la modelo e influencer Sheyla Rojas, quien asistió al evento taurino con su expareja, Antonio Pavón. Sin embargo, grande fue la sorpresa de la exconductora de televisión al ver que la socialité y el Premio Nobel de Literatura se encontraban juntos en las butacas.

La rubia aprovechó la oportunidad para registrar el momento y compartirlo en sus redes sociales. Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa asistieron al coso de Estepona (Málaga) tras disfrutar del matrimonio de Álvaro Castillejo, primo del cantante español, Enrique Iglesias.



DESCARTAN RUMORES DE SEPARACIÓN

Rumores de una separación entre el escritor Mario Vargas Llosa y la socialité Isabel Preysler se desataron en la prensa rosa española, luego de que el novelista fuera captado entrando y saliendo de su departamento de soltero, ubicado en el centro de Madrid (España).

Ante las especulaciones, el Nobel de Literatura peruano y su novia hispano-filipina salieron a desmentir que su relación sentimental haya llegado a su final. "No hay crisis ni nada. Es totalmente falso", señalaron ambos a la revista española ¡Hola!.

Actualmente, Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler conviven en la casa de la socialité, ubicada en la exclusiva urbanización de Puerta del Hierro, en Madrid. Según la publicación, el autor de 'La guerra del fin del mundo' estuvo "visiblemente molesto" cuando fue consultado por el rumor de una posible ruptura con su actual pareja. "Desmiento categóricamente que Isabel y yo vivamos separados", indicó.

