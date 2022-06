Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler negaron haber puesto fin a su relación sentimental. | Fuente: AFP

Rumores de una separación entre el escritor Mario Vargas Llosa y la socialité Isabel Preysler se desataron en la prensa rosa española, luego de que el novelista fuera captado entrando y saliendo de su departamento de soltero, ubicado en el centro de Madrid (España).

Ante las especulaciones, el Nobel de Literatura peruano y su novia hispano-filipina salieron a desmentir que su relación sentimental haya llegado a su final. "No hay crisis ni nada. Es totalmente falso", señalaron ambos a la revista española ¡Hola!.

Actualmente, Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler conviven en la casa de la socialité, ubicada en la exclusiva urbanización de Puerta del Hierro, en Madrid. El departamento que el novelista visitó en las últimas horas es donde guarda parte de su biblioteca y al que llegan sus hijos cuando están de paso por la capital española.

Según la publicación, el autor de 'La guerra del fin del mundo' estuvo "visiblemente molesto" cuando fue consultado por el cotilleo de una posible ruptura con su actual pareja. "Desmiento categóricamente que Isabel y yo vivamos separados", indicó.

El pasado 21 de junio, Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler fueron vistos en la presentación del último libro del escritor, titulado 'La mirada quieta (de Pérez Galdós)'.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa tienen una relación sentimental de siete años. | Fuente: EFE

'Travesuras de la niña mala', del libro a la televisión

En el 2015, a sus 79 años, el escritor inició una relación con la socialité española de origen filipino Isabel Preysler, madre de Enrique Iglesias. La noticia se reveló a pocos días de que se anunciara la separación entre Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa, su esposa.

Desde el inicio de su noviazgo, ambos han acaparado los lentes de la prensa europea, convirtiéndose en una de las parejas más solicitadas de España.

Recientemente, se anunció que la novela 'Travesuras de la niña mala' será adaptada a la televisión con Macarena Achaga en el papel protagónico. Mario Vargas Llosa cuenta una historia de amor y desamor entre Ricardo Somocurcio y la camarada Arlette a lo largo de varios años y en distintas ciudades.

La producción estará a cargo de W Studios, que buscará abarcar todos los lugares en los que transcurre el libro del Nobel peruano, que salió a la luz en 2006. La serie, como se anunció en junio de 2021, se transmitirá a través del servicio de 'streaming' ViX+, que pertenece a Univision.

En su momento, Mario Vargas Llosa dijo sobre la adaptación de su novela: "Estoy muy contento de tener la oportunidad de contribuir al inicio de este servicio con visión y me entusiasma hacer que contenido de calidad en español cobre vida junto al talentoso equipo de Univision".









NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).