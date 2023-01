Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler pusieron punto final a su relación sentimental a fines de diciembre de 2022. | Fuente: Europa Press | Fotógrafo: Raúl Terrel

Ocho años duraron juntos el escritor Mario Vargas Llosa y la socialité Isabel Preysler. A fines de 2022, ella anunció el fin de esta relación sentimental a la revista ¡Hola!; entre los razones que motivaron a esta decisión, la publicación deslizó que fueron los "celos infundados" del Nobel de Literatura hispanoperuano.

Al respecto, el autor de "La tía Julia y el escribidor" rompió su silencio este lunes. Fue abordado en la puerta de su casa en Madrid (España), adonde volvió después de pasar el Año Nuevo 2023 con su familia en París (Francia). "Lo único que quiero es confirmar la entrevista que ha dado Isabel", aseguró a la prensa española.

Vargas Llosa también refrendó lo que su hijo Álvaro había dicho sobre su actual estado emocional la semana pasada. "Yo me encuentro muy bien", dijo mientras salía de un taxi. Y sobre si el motivo de su ruptura con Isabel Preysler se debió a los celos, el narrador de 86 años indicó: "No es verdad. No son ciertos". "Los motivos de la ruptura no existen", agregó.

En julio del año pasado, rumores sobre una crisis en la vida sentimental de Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler ocuparon algunos titulares. La pareja, en su momento, desmintió dichas especulaciones. Pero seis meses después, la 'Reina de corazones' confirmó la separación.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa oficializaron su relación en 2015. | Fuente: Europa Press

Isabel Preysler y Mario Vargas: ¿Qué provocó el fin de su relación?

Ya se había hablado de una crisis sentimental entre Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler a mediados de diciembre, pero ambos se mantuvieron en silencio. De hecho, días antes de su rompimiento fueron captados en una fiesta en el prestigioso Hotel Mandarín Oriental Ritz de Madrid, un evento al que no dudaron en asistir, pero de forma separada.

Según reseñó el diario español El País, dos razones precipitaron, aparentemente, la ruptura de la pareja mediática: a Preysler le gusta el mundo del espectáculo y al escritor peruano el de la cultura; además de que no tenían planes en común, como el de casarse, según revela la agencia Europa Press.

"Él ya parecía sentirse incómodo viendo su imagen convertida en un adorno, en un reclamo para fiestas, eventos y hasta para el documental de la hija de Isabel, Tamara Falcó", indica el periódico español.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa habían conformado una de las parejas más mediáticas de la prensa, sobre todo porque al momento de oficializar su relación, en 2015, el premio Nobel seguía casado con Patricia Llosa, su prima, y con quien había celebrado hacía poco las bodas de oro de su matrimonio.





