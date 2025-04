Mario Vargas Llosa: Angie Cepeda, Gian Marco, Gisela Valcárcel y más famosos despiden al Premio Nobel de Literatura

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La noche del domingo, el Perú lamentó la muerte de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, a los 89 años. Su hijo, Álvaro Vargas Llosa, confirmó la noticia a través de un comunicado publicado en redes sociales, firmado junto a sus hermanos Gonzalo y Morgana. En él, destacaron que su padre “gozó de una vida larga, múltiple y fructífera, y deja detrás suyo una obra que lo sobrevivirá”.

En 2022, el autor de La ciudad y los perros (1963) y Lituma en los Andes (1993) regresó a vivir a su departamento en Barranco, con vistas al océano Pacífico. Años atrás, fue reconocido con el Nobel de Literatura por su “cartografía de las estructuras del poder y aceradas imágenes de la resistencia, la rebelión y la derrota del individuo”.

Aunque Álvaro indicó que no se realizará ninguna ceremonia pública —la despedida será privada y en compañía de amigos cercanos—, las redes sociales se convirtieron en un obituario masivo donde artistas, escritores y personalidades dedicaron sentidos mensajes al célebre novelista.

Gisela Valcárcel: “Uno de los grandes regalos que me dio la vida”

La conductora de televisión Gisela Valcárcel compartió una imagen entrevistando a Vargas Llosa durante su juventud, junto a Patricia Llosa. También evocó unas palabras que él le dedicó en la publicación de su libro biográfico Mi nombre es Gisela, donde resaltaba que su vida “tiene el encanto de las buenas novelas”.

“Despedimos a un extraordinario escritor. No solo lo conocí, también participé en su campaña política. Con él recorrimos algunas calles y, para mí, ha sido uno de los buenos regalos que la vida me ha dado”, escribió. “Tuvo, además, el detalle de enviarme un mensaje cuando publiqué mi primer libro —honor, por supuesto, inmerecido—, pero que me hizo muy feliz. Así de simple era este extraordinario hombre”.

Gian Marco: “Nos dejó sus libros para entender quiénes fuimos”

El cantautor Gian Marco también publicó un extenso mensaje, en el que agradeció la influencia literaria de Mario Vargas Llosa en su vida y obra: “Se fue Mario con su prosa. Nos ha dejado sus libros para entender quiénes fuimos. Narrativa poderosa. La realidad de las cosas las contó desde su palma. La catedral está en calma, la casa verde tan lejos... Dejó Mario los espejos para mirarnos el alma”.

Entre los comentarios de este post, la cantante Eva Ayllón escribió brevemente: “QDEP”.

Alzamora, Bartola y Pinasco también se suman al homenaje

El actor y podcaster Jesús Alzamora lo describió como “el último baluarte del boom latinoamericano”. “Autor de obras que leí con tanta devoción en mi adolescencia y adultez, así como muchos peruanos. Nobel de Literatura, intelectual y libertario. Sus obras lo sobrevivirán. Descansa en paz, maestro de maestros”.

La cantante Bartola, por su parte, escribió: “Queda como legado su vasta e imborrable obra. Llevó al Perú a lo más alto de la literatura mundial y nos representó con brillantez ante los ojos del mundo. Descanse en paz, maestro e ícono de la literatura universal”.

El periodista y escritor Renato Cisneros compartió una foto del día que conoció al autor en 2016: “Mario fue muy generoso conmigo y siempre estaré agradecido por eso. Fue un lujo conocerlo, pero sobre todo leerlo y sentir que sus libros resumen las grandes complejidades del Perú y de los peruanos. Para muchas generaciones de lectores, hoy es un día verdaderamente triste”.

El conductor de televisión y escritor Bruno Pinasco también se sumó al homenaje con una foto junto al Nobel peruano y el mensaje: “Gracias, Mario”.

Claudia Llosa, Angie Cepeda y Fher de Maná

La cineasta Claudia Llosa, sobrina de Mario Vargas Llosa, compartió en sus historias de Instagram una imagen en blanco y negro del escritor junto al mensaje: “Mario, gracias por tanto”.

La actriz colombiana Angie Cepeda, quien protagonizó la adaptación cinematográfica de Pantaleón y las visitadoras en 1999, compartió la noticia en sus redes con un emoji de corazón blanco.

Fher Olvera, vocalista de Maná, también le dedicó unas palabras en un video: “Muere uno de los grandes escritores latinoamericanos, novelista impresionante. Un crack de la escritura. Impecables sus historias, la manera en que entrelazaba todo. Fue un genio”.

En la cuenta oficial de la banda mexicana se publicó: “Muere Don Mario Vargas Llosa, a los 89 años. Escritor peruano, genio de genios. Sus libros no se caen de las manos: Travesuras de la niña mala, La fiesta del chivo, Pantaleón y las visitadoras, La civilización del espectáculo, entre muchos otros. Descansa en paz, Don Mario”.

El actor español Antonio Banderas también se sumó a los homenajes a través de X (antes Twitter). “Un día negro para la literatura. Nos deja Mario Vargas Llosa. Premio Nobel e icono universal de la literatura de habla hispana. Mi más sentido pésame a familiares, allegados y lectores”, escribió.

El adiós de los reyes de España

Desde la Casa Real española, los reyes Felipe VI y Letizia también expresaron su pesar, compartiendo una imagen en la que se ve a la reina estrechando la mano del escritor. “El Olimpo de las letras universales le ha abierto sus puertas a Mario Vargas Llosa. Gracias siempre por toda su inmensa obra a nuestro hispano-peruano eterno. Nuestras más sentidas condolencias a toda su familia y amigos”, escribieron.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis