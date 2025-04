Alonso Cueto recuerda a Mario Vargas Llosa: "Nos dio un país a través de las palabras"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este domingo, Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, falleció a los 89 años en Lima. La noticia fue confirmada por su hijo, Álvaro Vargas Llosa, mediante un comunicado difundido en redes sociales.

Uno de los primeros en rendirle homenaje fue el escritor Alonso Cueto, amigo cercano del autor arequipeño y reciente autor del libro Palabras en el mundo, una obra dedicada a explorar el universo narrativo de Vargas Llosa. En conversación con RPP, Cueto compartió una serie de reflexiones sobre el impacto que tuvo el Nobel en la literatura y en la identidad cultural del Perú.

"Nos cambió la vida con sus novelas"

“Creo que lo que hizo por nosotros fue ofrecernos un universo en el que podemos reconocer a nuestro país, su diversidad, su complejidad, sus conflictos, sus diferencias, su violencia y también el heroísmo de algunos de sus miembros”, comentó.

Y añadió: “Me parece que lo que podemos decir de él, como de su obra, es que estas novelas nos cambiaron la vida. Nos hicieron ver las cosas de forma distinta, nos hicieron ver los escenarios de un modo diferente. Nadie que pase por el colegio militar Leoncio Prado y haya leído La ciudad y los perros lo va a ver de la misma manera”.

Para Cueto, uno de los grandes aportes de Vargas Llosa fue ayudarnos a comprender el Perú a través de la literatura. “Nos ha hecho apreciar al Perú, entender su diversidad, su complejidad. Ese aprendizaje se ha dado a través de una gran belleza del idioma, una gran complejidad en las estructuras narrativas y una sensación de verdad. Uno siente que estos personajes son parte de la vida de todos nosotros”, reflexionó.

El mensaje a los jóvenes: rebelarse

¿Qué le dice Mario Vargas Llosa a las nuevas generaciones a través de sus novelas? Cueto lo resume así: “El gran personaje en la obra de Vargas Llosa es el rebelde. El mensaje a los jóvenes es que no acepten la realidad tal como se les da, que puedan protestar en base a ideales, que puedan rebelarse, cuestionar, criticar... que no se resignen, que no se rindan”.

También recordó que Vargas Llosa, a lo largo de su carrera, fue objeto de numerosos ataques y críticas, pero que él valoraba profundamente haber mantenido la compostura. “Me dijo que de lo que más se preciaba era de no haberlos contestado, de haberlos dejado pasar”, señaló Cueto.

¿Qué pensaba Vargas Llosa sobre la muerte?

En una de sus conversaciones, Cueto le habló a Vargas Llosa sobre la muerte de Charles Dickens, quien falleció mientras escribía El misterio de Edwin Drood. “Le comenté que Dickens murió desplomado sobre su mesa de trabajo. Mario me respondió: ‘Esa es la mejor parte de todas, pasar de la ficción a la nada’. O sea, pasar de la imaginación, de la literatura, a la nada”.

Asimismo, Cueto evocó las palabras del Nobel cuando ganó el premio en 2010: “Este premio no me va a impedir escribir. Voy a seguir escribiendo hasta el final”. Y añadió: “Seguirá escribiendo, porque cada vez que releemos una de sus novelas, es como si volviera a escribirla. Cada nueva lectura es más rica que la anterior. Así que sí, sigue escribiendo”.

¿Cómo recordar a Mario Vargas Llosa?

Alonso Cueto no dudó en definir el legado del Nobel peruano: “Como nuestro mejor amigo, la persona que más hizo por nosotros. El que nos dio un país a través de las palabras. La persona que luchó por los grandes valores morales, que se rebeló contra las dictaduras de todo tipo. El hombre más generoso, trabajador y comprometido con nuestro país”.

“Viajó por el mundo, estuvo en todas partes, pero estoy seguro de que nunca perdió su compromiso con nosotros. Casi todas sus novelas ocurren en el Perú, con peruanos, o en América Latina, pero el Perú siempre aparece. Nunca está ausente. Creo que esa es la manera de recordarlo”, concluyó.

