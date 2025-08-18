Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, acusado de cuatro violaciones y 32 delitos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, fue acusado formalmente este lunes por la Fiscalía de cuatro violaciones y varios casos de maltrato a sus parejas.

Høiby, fruto de una relación anterior de Mette-Marit antes de casarse con el príncipe heredero Haakon, ya había sido imputado a finales de junio por más de 20 delitos, cifra que ahora asciende a 32 acusaciones.

La acusación incluye también actos violentos contra una expareja, daños materiales, alteración del orden público y la filmación de los órganos sexuales de varias mujeres sin su consentimiento, explicó el fiscal Sturla Henriksbø en Oslo.

“Se trata de actos muy graves que pueden dejar huella y destruir vidas. La pena máxima para los delitos mencionados es de hasta diez años de prisión”, advirtió el fiscal. La Fiscalía espera que el juicio comience a mediados de enero de 2026.

Los antecedentes legales de Marius

Más de una decena de personas figuran como presuntas víctimas de Marius, incluidas varias exparejas. Según la Policía, Høiby solo reconoce haber ejercido violencia contra una mujer y haber amenazado a un hombre, pero niega las acusaciones de violación.

El 4 de agosto de 2024 fue arrestado tras un incidente en el apartamento de una mujer en Oslo, con quien mantenía una relación. La víctima denunció agresiones físicas y los agentes hallaron un cuchillo clavado en la pared del lugar.

Semanas después, el 3 de septiembre, un tribunal le impuso una orden de alejamiento hacia otra expareja, a la que presuntamente violó apenas diez días después, lo que derivó en un nuevo arresto. El 15 de septiembre fue acusado además de maltrato contra otras dos exparejas, las modelos Juliane Snekkestad y Nora Haukland.

El Fiscal General de Oslo, Sturla Henriksbo, habla con los medios sobre la decisión de la acusación contra Marius Borg Hoiby en OsloFuente: EFE

¿Quién es Marius Borg Høiby?

Marius Borg Høiby es hijo de la princesa Mette-Marit y Morten Borg. A diferencia de sus hermanastros, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus, no posee título nobiliario ni desempeña funciones oficiales en la casa real de Noruega.

Criado en el entorno de la familia real junto al príncipe heredero Haakon, fue el primer hijastro en la historia de la monarquía noruega, lo que lo convirtió en figura de interés mediático desde joven. Sin embargo, la Casa Real siempre ha aclarado que no tiene un rol institucional.

La familia real ha evitado pronunciarse sobre el caso, aunque Haakon ha reconocido la “gravedad” de las acusaciones y Mette-Marit admitió que el año pasado fue “muy duro” para ellos, motivo por el cual recibieron apoyo profesional del sistema sanitario.

