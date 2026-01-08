¿Romance confirmado? Shawn Mendes y la brasileña Bruna Marquezine son captados juntos en Los Ángeles

Bruna Marquezine fue pareja del futbolista brasileño Neymar entre el 2013 y 2018. | Fuente: Instagram

Shawn Mendes y Bruna Marquezine estuvieron juntos en Brasil

Esta no es la primera vez que Shawn Mendes y Bruna Marquezine son captados juntos. Previo al Año Nuevo 2026, TMZ y diversos medios brasileños compartieron imágenes donde aparecieron en ropa de baño disfrutando de las playas de Alagoas, en Brasil.

En las fotos, y videos, se ve como ambos caminan en la orilla del mar. Él luce un short negro y ella un bikini color limón. De igual manera, se viralizó otra fotografía donde supuestamente ambos están besándose dentro del agua confirmando así el romance.

“El cantautor se conectó con la bomba brasileña en las costas de Alagoas, un estado del país sudamericano (…) con los ojos cerrados y los labios fuertemente entrelazados mientras caminaban en el agua cristalina”, sostuvo el portal TMZ.

Por otro lado, Hola! compartió otras fotos del cantante de 27 años y la actriz de 30 saliendo de un conocido restaurante en Río de Janeiro.

En aquel momento, la modelo lució un minivestido negro y sandalias mientras que Mendes tenía puesto unos jeans y camisa negra. “Al notar la presencia de las cámaras, Shawn agachó la mirada y se cubrió el rostro con la mano”, señaló la revista.

Posteriormente, el mismo medio difundió otra imagen donde los dos salen juntos del aeropuerto de Sao Paolo antes de las fiestas por Navidad y Año Nuevo.

shawn mendes & bruna marquezine today in los angeles ♡ pic.twitter.com/TKCrzybGqe — 𝓕avs (@favspopculture) January 8, 2026

¿Quién es Bruna Marquezine?

Bruna Marquezine es una actriz, cineasta y modelo brasileña. Debutó en televisión en el año 2000, donde formó parte del programa infantil Gente Inocente con tan solo 5 años.

A lo largo de su carrera, ha sido parte de diversas telenovelas en su país como Mujeres apasionadas, La sombra de Helena, Nada será como antes y Salve el rey.

En el 2023, saltó a la fama al interpretar a Jenny Kord, el interés amoroso de Jaime Reyes, personaje interpretado por Xolo Maridueña, en la película de DC, Blue Beetle.

Actualmente, la modelo brasileña es una popular figura de Disney+ en su país al protagonizar la comedia romántica Amor da Minha Vida.

Respecto a su vida sentimental, Marquezine saltó a la notoriedad pública al ser la pareja del futbolista brasileño Neymar Jr. Ambos mantuvieron una relación mediática desde el 2013 hasta el 2018, año en que la propia actriz confirmó su separación del mundialista.

Por otro lado, en febrero de 2025, la figura de televisión puso fin a su romance con el actor e influencer digital João Guilherme, con quien fue visto por primera vez en agosto de 2024.