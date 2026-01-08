Últimas Noticias
¿Romance confirmado? Shawn Mendes y la brasileña Bruna Marquezine son captados juntos en Los Ángeles

Shawn Mendes y Bruna Marquezine avivan posible romance tras ser captados juntos en Los Ángeles.
Shawn Mendes y Bruna Marquezine avivan posible romance tras ser captados juntos en Los Ángeles. | Fuente: Instagram (brunamarquezine)/(shawnmendes)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Días atrás, la expareja de Neymar fue vista junto al cantante canadiense en un restaurante en Río de Janeiro. Mira las nuevas fotos de Shawn Mendes con la actriz.

Shawn Mendes y Bruna Marquezine continúan avivando los rumores de un posible romance entre ambos. Según informó E! News, a través de de fotos y videos difundidos en redes sociales, el cantante canadiense y la modelo brasileña estuvieron juntos en un supermercado en Los Ángeles, California, el último miércoles 7 de enero.

En las imágenes, se ve al artista internacional junto a la actriz de Blue Beetle comprando diversos productos dentro del supermercado mientras comparten una bebida.

De igual manera, se puede notar a Bruna, quien fue pareja del futbolista brasileño Neymar, viendo unos vinos del mostrador llevándose uno al carrito de compras.

"La pareja se mostró informal, con vaqueros y suéteres, mientras se abrazaban con frecuencia. En una foto, Shawn abrazó a Bruna de frente, apoyado en su cuello con los ojos cerrados, mientras que en otra la rodeó con sus brazos por detrás", describe E! News.

Otro medio que expuso las imágenes de la supuesta pareja en Los Ángeles fue Page Six. En la foto, ambos lucen muy sonrientes abrazados mientras esperan que les den la boleta de las compras que hicieron. ¿Estaremos ante un nuevo noviazgo? Veremos.

Bruna Marquezine fue pareja del futbolista brasileño Neymar entre el 2013 y 2018.
Bruna Marquezine fue pareja del futbolista brasileño Neymar entre el 2013 y 2018. | Fuente: Instagram

Shawn Mendes y Bruna Marquezine estuvieron juntos en Brasil

Esta no es la primera vez que Shawn Mendes y Bruna Marquezine son captados juntos. Previo al Año Nuevo 2026, TMZ y diversos medios brasileños compartieron imágenes donde aparecieron en ropa de baño disfrutando de las playas de Alagoas, en Brasil.

En las fotos, y videos, se ve como ambos caminan en la orilla del mar. Él luce un short negro y ella un bikini color limón. De igual manera, se viralizó otra fotografía donde supuestamente ambos están besándose dentro del agua confirmando así el romance.

“El cantautor se conectó con la bomba brasileña en las costas de Alagoas, un estado del país sudamericano (…) con los ojos cerrados y los labios fuertemente entrelazados mientras caminaban en el agua cristalina”, sostuvo el portal TMZ.

Por otro lado, Hola! compartió otras fotos del cantante de 27 años y la actriz de 30 saliendo de un conocido restaurante en Río de Janeiro.

En aquel momento, la modelo lució un minivestido negro y sandalias mientras que Mendes tenía puesto unos jeans y camisa negra. “Al notar la presencia de las cámaras, Shawn agachó la mirada y se cubrió el rostro con la mano”, señaló la revista.

Posteriormente, el mismo medio difundió otra imagen donde los dos salen juntos del aeropuerto de Sao Paolo antes de las fiestas por Navidad y Año Nuevo.

¿Quién es Bruna Marquezine?

Bruna Marquezine es una actriz, cineasta y modelo brasileña. Debutó en televisión en el año 2000, donde formó parte del programa infantil Gente Inocente con tan solo 5 años.

A lo largo de su carrera, ha sido parte de diversas telenovelas en su país como Mujeres apasionadas, La sombra de Helena, Nada será como antes y Salve el rey.

En el 2023, saltó a la fama al interpretar a Jenny Kord, el interés amoroso de Jaime Reyes, personaje interpretado por Xolo Maridueña, en la película de DC, Blue Beetle.

Actualmente, la modelo brasileña es una popular figura de Disney+ en su país al protagonizar la comedia romántica Amor da Minha Vida.

Respecto a su vida sentimental, Marquezine saltó a la notoriedad pública al ser la pareja del futbolista brasileño Neymar Jr. Ambos mantuvieron una relación mediática desde el 2013 hasta el 2018, año en que la propia actriz confirmó su separación del mundialista.

Por otro lado, en febrero de 2025, la figura de televisión puso fin a su romance con el actor e influencer digital João Guilherme, con quien fue visto por primera vez en agosto de 2024.

shawn mendes bruna marquezine

