Lupita Nyong’o y Chadwick Boseman tuvieron un romance para la pantalla grande con "Black Panther". | Fuente: Marvel Studios

Lupita Nyong’o se despidió de Chadwick Boseman, quien falleció a causa de un cáncer de colon y conmocionó al mundo del cine. Tras interpretar a Nakia, y él a T’Challa, para “Black Panther”, se conocieron entre las cámaras y nació una amistad. A través de sus redes sociales, la actriz se despidió de su compañero de elenco que murió el pasado 28 de agosto.

“Escribo estas palabras desde un lugar de desesperanza, para honrar a un hombre que tenía una gran esperanza. Estoy luchando por pensar y hablar sobre mi amigo, Chadwick Boseman, en tiempo pasado. No tiene sentido. La noticia de su fallecimiento es un golpe en mi estómago cada mañana”, se lee al inicio de la larga publicación de Nyong’o en Instagram.

En ese sentido, la ganadora del Oscar se mostró consciente de que todos somos mortales, pero hay personas que poseen una clase de energía inmortal como si existieran desde hace mucho antes. “Que parecen eternos…. Chadwick era una de esas personas”, explicó en su mensaje.

“Chadwick era un hombre que aprovechó al máximo su tiempo y, de alguna manera, también logró tomarse su tiempo. No lo conocí por mucho tiempo, pero tuvo un efecto profundo en mí en el tiempo que lo hice. Cuando nos juntamos para hacer Black Panther, recuerdo que me sorprendió su presencia silenciosa y poderosa”, agregó Lupita Nyong’o.

CHADWICK NUNCA TENÍA PRISA

El fallecimiento de Chadwick Boseman sorprendió a sus amigos más cercanos, entre ellos, el reparto de “Black Panther”. Nadie tenía conocimiento del cáncer de colon que padecía desde el 2016, es decir, antes de probarse el traje de la Pantera Negra. Su amor en la ficción, Lupita Nyong’o, destacó que “no tenía aires de grandeza sobre él”.

“Tenías la sensación de que estaba completamente presente y también, de alguna manera, también estaba completamente consciente de las cosas en el futuro distante. Como resultado, noté que, ¡Chadwick nunca parecía tener prisa! Él comandaba su tiempo con facilidad”, consideró la intérprete de Nakia en la película de Marvel.

La actriz Lupita Nyong’o expresó que siempre quería ser una mejor persona cuando estaba junto a él, y bajo ese silencio su presencia pacífica, la estrella de “Black Panther” tenía la intención de que su tiempo en este mundo tenga un significado.





“Lo impulsaba el amor, no el miedo. Se movió en silencio, deliberadamente y sin imponerse a los demás ni a sí mismo ni a sus ideales. Y, sin embargo, también se aseguró de que su vida significara algo”, escribió en su despedida. “Se preocupaba profundamente por la humanidad, por los negros, por su gente. Activó nuestro orgullo al impulsar y trabajar con un propósito tan alto en las películas con las que decidió comprometerse, Chadwick ha hecho del infinito su hogar”.

“La muerte de Chadwick es algo que no puedo asimilar ni tomar con calma en este momento. Quizás con el tiempo... me voy a tomar mi tiempo... y en su honor, prometo no perder mi tiempo. Espero que tú hagas lo mismo”, concluyó Nyong’o en homenaje a su colega Chadwick Boseman, quien deja un legado en el cine de superhéroes.