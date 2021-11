Scarlett Johansson regresa a Marvel, pero esta vez en un proyecto que la aleja de Natasha Romanoff, la Black Widow de la alineación original de Los Vengadores, papel que interpretó durante más de una década. | Fuente: Disney/ Marvel Studios

Scarlett Johansson regresará a Marvel Studios, pero esta vez en un proyecto que la aleja de Natasha Romanoff, la Black Widow de la alineación original de Los Vengadores, papel que interpretó durante más de una década. Durante la premiación del American Cinematheque, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, contó que trabaja en un “proyecto ultra secreto” junto a Johansson que no tiene nada que ver con la Viuda Negra.

“Estamos trabajando con Scarlett (Johansson) en otro proyecto ultra secreto de Marvel Studios no relacionado con Black Widow. Scarlett es una de las estrellas más talentosas, versátiles y amadas de nuestro tiempo. Ha sido un verdadero placer trabajar con alguien de su calibre, desde sesiones de entrenamiento épicas preparándose para la escena de pelea en el pasadizo de ‘Iron Man 2’, hasta la gira de prensa mundial para ‘Avengers: Endgame’ y ser compañeros de producción en ‘Black Widow’”, comentó.

Feige resaltó el talento que Scarlett puso en el UCM al interpretar a una de las heroínas más queridas por los fanáticos. “Scarlett Johansson ha prestado su talento y poder de estrella al Universo Cinematográfico de Marvel Studios durante más de una década. Estoy extremadamente agradecido por el hecho de que haya sido elegida para desempeñar un papel clave en él durante tantos años. Trabajar con ella ha sido verdaderamente una de las colaboraciones más memorables y gratificantes de mi carrera”, comentó.

LLEGÓ A ACUERDO CON DISNEY TRAS POLÉMICA POR “BLACK WIDOW”

A fines de septiembre, Scarlett Johansson y Disney anunciaron que llegaron a un acuerdo para resolver la denuncia que la actriz interpuso contra la empresa por los beneficios de "Black Widow".

Johansson dijo estar "feliz" por haber solucionado sus "diferencias con Disney" y se mostró dispuesta a trabajar de nuevo con este estudio en el futuro.

"Estoy increíblemente orgullosa del trabajo que hemos hecho juntos a lo largo de los años y he disfrutado a lo grande de mi relación creativa con su equipo", apuntó la actriz, según recogió la revista The Hollywood Reporter.

El presidente de Disney Studios, Alan Bergman, también se mostró satisfecho por el final de esta polémica y muy mediática denuncia, y ensalzó "la contribución" de Scarlett Johansson al éxito del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

(Con información de EFE)

