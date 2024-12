Megan Fox y Machine Gun Kelly se separan semanas después de anunciar que serán padres, según TMZ

La actriz de Transformers reveló en noviembre que ella y su exprometido esperaban su primer hijo juntos. La pareja, que comenzó su relación en 2020, aún no ha emitido una declaración oficial sobre su ruptura.

El romance entre Megan Fox y Machine Gun Kelly parece haber llegado a su fin, según reportó TMZ, tan solo semanas después de que la pareja anunciara que esperaba a su primer hijo. Tras más de cuatro años juntos, su relación habría culminado durante el fin de semana de Acción de Gracias en Vail, Colorado.

De acuerdo con el portal de entretenimiento, la ruptura habría sido detonada por un hallazgo en el teléfono de MGK que molestó a Megan, llevándola a pedirle que se marchara. Este abrupto final contrasta con la emotiva noticia que Fox compartió en Instagram el pasado 11 de noviembre, donde reveló su embarazo al etiquetar a Kelly en una fotografía que mostraba su nueva silueta.

Para Fox, de 38 años, este sería su cuarto hijo, por su parte, Kelly, de 34 años, es padre de una menor de 15.

La relación de Megan Fox y Machine Gun Kelly

La historia de amor entre la actriz y el cantante comenzó en marzo de 2020, en el set de Midnight in the Switchgrass. Apenas dos meses después, confirmaron su relación cuando Fox apareció como protagonista del videoclip Bloody Valentine. Desde entonces, su vínculo estuvo marcado por intensos momentos de amor, pero también por altibajos que generaron titulares.

Tras los Grammy 2023, People informó sobre una fuerte pelea entre ambos, en la que Megan se mostró "muy molesta" y evitó cualquier contacto con Kelly. Ese mismo año, en marzo, asistió sola a la fiesta de Vanity Fair, posterior a los Premios Oscar, sin su anillo de compromiso. A pesar de todo, en mayo reaparecieron juntos en la alfombra roja.

Sin embargo, la relación no estuvo exenta de dolor. En noviembre de 2023, Fox reveló que había sufrido un aborto espontáneo, una experiencia que Kelly abordó emocionalmente en su canción Don’t Let Me Go. Apenas unos días después, la actriz sorprendió al anunciar un nuevo embarazo en su cuenta de Instagram con un mensaje que decía: “Nada está realmente perdido. Bienvenido de nuevo”.

