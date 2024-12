Globos de Oro 2025: Pamela Anderson, la inolvidable chica 'Baywatch', celebra su primera nominación

La actriz da un giro a su carrera y debuta en los Globos de Oro, enfrentándose a algunas de las estrellas más destacadas de la industria.

En los años 90, Pamela Anderson se convirtió en un ícono de la televisión con su papel en la exitosa serie Baywatch, conocida en Latinoamérica como Guardianes de la bahía. Décadas después, lejos de la imagen de sex symbol que marcó su carrera, la actriz escribe un emocionante nuevo capítulo tras recibir su primera nominación a los Globos de Oro.

Anderson ha logrado lo que muchos consideran una de las historias más inspiradoras de la temporada de premios de 2025: su destacada actuación en The Last Showgirl le valió un lugar en la categoría de Mejor Actriz en Drama. En esta cinta, da vida a una bailarina veterana de Las Vegas que enfrenta la repentina clausura de su espectáculo.

Tras haber sido nominada también a los Gotham Awards, que celebran el cine independiente, Anderson continúa su ascenso en la temporada de premios. En los Globos de Oro 2025, compartirá la categoría con figuras de renombre como Angelina Jolie (Maria), Nicole Kidman (Babygirl), Tilda Swinton (The Room Next Door), Kate Winslet (Lee) y Fernanda Torres (I’m Still Here), siendo esta última otra gran revelación en la contienda.

En la película, Anderson interpreta a una bailarina veterana de Las Vegas que enfrenta el cierre de su espectáculo, un papel que ha sido elogiado.Fuente: Roadside Attractions

Pamela Anderson en los Globos de Oro 2025

“Esto fue completamente inesperado”, confesó Pamela Anderson en una entrevista para Variety. “Siento que durante años he vivido creando personajes en mi vida personal, y ahora, por primera vez, puedo ser yo misma. Estos últimos tres años han sido un viaje para descubrir quién soy realmente”.

En cuanto a su papel en The Last Showgirl, Anderson señaló: “Este proyecto me permitió volcar toda mi experiencia de vida en un solo personaje. Fue un catalizador. Siento que esto es solo el comienzo; apenas estoy explorando la superficie”.

Además de la nominación de Anderson, 'The Last Showgirl' compite por Mejor Canción Original con 'Beautiful That Way', tema compuesto por Miley Cyrus, Lykke Li y Andrew Wyatt.Fuente: Roadside Attractions

¿Cómo celebrará Pamela Anderson su nominación?

“Seguiré trabajando duro, haciendo lo que estoy haciendo. Tenemos proyecciones y entrevistas. Mañana tengo una cena especial con mi hijo. Aún hay mucho por hacer, al menos hasta el fin de semana. Después, voy a volver a casa con mis perros y abrazarlos durante una semana entera", compartió.

Además de la nominación de Anderson, The Last Showgirl también compite por el Globo de Oro 2025 a Mejor Canción Original gracias a Beautiful That Way, compuesta por Miley Cyrus, Lykke Li y Andrew Wyatt. Este reconocimiento marca la segunda nominación para Cyrus, quien debutó en esta categoría en 2009 con el tema I Thought I Lost You de la película animada Bolt.

La entrega de los Globos de Oro 2025 se realizará el 5 de enero en Los Ángeles, reconociendo lo mejor del cine y la televisión del año anterior.Fuente: Roadside Attractions

¿Cuándo se entregan los Globos de Oro 2025?

La entrega de premios se llevará a cabo el 5 de enero en Los Ángeles, con la comediante Nikki Glaser como anfitriona. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, encargada de los Globos de Oro, hizo el anuncio oficial de sus nominados el lunes 9 de diciembre, reconociendo lo mejor del cine, la televisión y las actuaciones más destacadas de 2024.

