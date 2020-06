Meghan Markle pronunció un discurso de graduación y abordó el racismo a raíz de la muerte de George Floyd. | Fuente: AFP

La muerte de George Floyd a manos de la policía desató una ola de protestas en Estados Unidos. Se reinició, así, un nuevo episodio en la historia del conflicto racial que afecta al país norteamericano. Un capítulo sobre el que se refirió, recientemente, Meghan Markle.

Durante un acto de graduación virtual de su antiguo instituto de California (EE.UU.), la esposa del príncipe Harry envió un potente mensaje sobre el racismo a los estudiantes. Un discurso en el que subrayó la importancia de alzar la voz frente a las injusticias de la que son víctimas los afroamericanos.

“Durante las últimas dos semanas, he estado planeando qué contarles en su graduación y, como todos hemos visto en las últimas semanas, lo que está sucediendo en nuestro país y en nuestro estado y en nuestra ciudad natal de Los Ángeles ha sido absolutamente devastador”, dijo Markle al inicio.

Seguidamente, expresó que no se sentía segura sobre lo que podía decir, pues buscaba encontrar las palabras correctas. “Y estaba muy nerviosa por si no lo hacía o por si alguien iba a ponerlo en duda. Hasta que me di cuenta de que lo único incorrecto es no decir nada”, señaló.

En ese sentido, para la duquesa de Sussex, “las vidas de George Floyd, Breonna Taylor, Philando Castile y Tamir Rice importaban”, así como “las de muchas personas que conocemos y otras tantas cuyos nombres no sabemos”. “Lo primero que quiero decirles es que lo siento. Lamento que tengan que crecer en un mundo donde esto todavía está presente”, añadió.

Y en adelante, la también actriz instó a los graduados a mantenerse activos en la lucha. “Usen su voz de una manera más fuerte que nunca, porque la mayoría de ustedes ya tienen 18 años o están a punto de cumplirlos, así que pueden votar. Tengan empatía por aquellos que no ven el mundo a través del mismo lente que ustedes, porque con lo diverso, vibrante y abierto que es este instituto, sé que saben que las vidas negras importan”, apuntó en alusión al lema “Black Lives Matter”.