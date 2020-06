Jessica Mulroney, amiga de Meghan Markle, perdió más de un empleo por polémica racista. | Fuente: Instagram / AFP

El canal de televisión canadiense CTV sacó del aire el programa de la mejor amiga de Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, después de que fuera acusada de amenazar a una bloguera afrodescendiente. El comportamiento de la presentadora Jessica Mulroney está "en desacuerdo con nuestro compromiso con la diversidad y la igualdad", dijo la señal.

En un comunicado conjunto con la empresa matriz Bell Media, el canal anunció la eliminación de su 'reality' "I Do, Redo", enfocado en el tema del matrimonio. Los equipos de los programas "deben escuchar y amplificar las voces negras, no minimizarlas", siguió CTV.

El conflicto comenzó después de que la bloguera Sasha Exeter lanzara un "llamado general a la acción" para que los creadores de tendencias, los llamados influencers, se movilizaran en apoyo de las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd, a raíz de la violencia policial.

Según Exeter, la amiga de Meghan Markle no solo no respondió al llamado sino que la amenazó por escrito con denigrarla con las marcas asociadas a su blog. "No digo que Jessica Mulroney sea racista, pero esto es lo que voy a decir: es muy consciente de su riqueza, de su poder y de sus privilegios que provienen de su color de piel", dijo la bloguera.

"Jessica nunca ha usado su voz para apoyar el movimiento y ni siquiera ha entendido por qué debía hacerlo", agregó, señalando que la estrella televisiva es "la mejor amiga de una de las mujeres negras más conocidas del mundo", Meghan Markle.

Después de que estalló la polémica, la esposa del presentador Ben Mulroney, hijo de un ex primer ministro canadiense, también perdió su trabajo como consultora de moda y de bodas para la cadena de tiendas La Baie d'Hudson. Además fue despedida del programa "Cityline", que emite el canal Citytv, donde había sido columnista de moda durante varios años.

DISCULPAS

Jessica Mulroney, de 40 años, se disculpó en Instagram y dijo que Sasha Exeter tenía razón al reprocharle "por no hacer lo suficiente cuando se trataba de entablar una conversación importante y difícil sobre el racismo y la injusticia en nuestra sociedad".

"Lo tomé personalmente y eso estuvo mal", dijo la también estilista. "Sé que necesito hacerlo mejor. Quienes tenemos una plataforma debemos usarla para alzar la voz".

Mulroney conoció a Meghan Markle en Toronto (Canadá), donde vivía la duquesa de Sussex mientras filmaba la serie dramática "Suits", antes de casarse con el príncipe Harry. (AFP)