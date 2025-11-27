Eva Green se une a la familia Addams como la tía Ophelia para la tercera temporada de ‘Merlina’

Después de que se vieran solo sombras de Ophelia Frump, ahora ya tiene rostro. Netflix confirmó que la actriz Eva Green se unirá a la tercera temporada de Merlina.

La francesa le dará vida a la hermana de Morticia Addams (Catherine Zeta-Jones), a quien se refieren en la serie como tía Ophelia. En el TUDUM, evento de la plataforma, los showrunners Al Gough y Miles Millar, se pronunciaron por la incorporación de Green a la historia:

“Eva Green siempre ha aportado una presencia estimulante y singular a la pantalla: elegante, cautivadora y maravillosamente impredecible. Estas cualidades la convierten en la elección perfecta para la tía Ophelia. Estamos emocionados por ver cómo transforma el papel y expande el mundo de Merlina”.

Aunt Ophelia has arrived.



Woefully welcoming Eva Green to WEDNESDAY Season 3. pic.twitter.com/wDA8pkQw7k — xᴉlɟʇǝu (@netflix) November 25, 2025

Eva Green: “Encantada de unirme a este mundo retorcido”

La actriz se mostró emocionada de trabajar nuevamente de la mano con Tim Burton con quien ha compartido diferentes producciones.

“Estoy encantada de unirme al mundo terriblemente retorcido de Merlina como la tía Ophelia. Esta serie es un mundo tan deliciosamente oscuro e ingenioso que estoy deseando aportar mi propio toque de locura a la familia Addams”, mencionó Eva Green.

Si bien la tía Ophelia no sale directamente en la temporada 2, solo se puede observar que escribe “Merlina debe morir” y su sombra ha estado rondando a la protagonista durante estas temporadas.

“Ophelia ha desaparecido hace mucho tiempo”, contó Millar a TUDUM sobre el final de la segunda temporada. “Ha dejado un vacío en la vida de Morticia y muchas preguntas sin respuesta. El resurgimiento de Ophelia va a ser un bombazo para esta familia”. Gough explicó: “Siempre fue el plan ofrecer a los espectadores un vistazo de ella al final de la temporada de una forma inesperada, y eso es un impulso para la tercera temporada”.

¿En qué quedó la segunda temporada de ‘Merlina’?

A lo largo de la segunda temporada, Morticia describe a su hermana como desaparecida después de que perdió el control de sus poderes como Raven. Este es un paralelo perturbador con la pérdida de habilidades psíquicas de Merlina, lo que provocó lágrimas negras que brotaban de sus globos oculares.

Cuando Morticia le entrega a su hija el viejo diario de Ophelia al final de la temporada 2, sus poderes regresan en forma de una visión terrible: Ophelia encerrada en una habitación similar a una mazmorra en la mansión de la abuela Hester (Joanna Lumley). Esto plantea todo tipo de nuevas preguntas para la temporada 3.

La segunda temporada se estrenó a principios de 2025 y rápidamente se convirtió en la cuarta serie en inglés más vista de todos los tiempos en Netflix. Esto sigue al éxito de la primera temporada, que sigue siendo la serie más vista.

