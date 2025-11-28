“No es Game of Thrones, eso sería deprimente”: creadores de ‘Stranger Things’ prometen un final digno para la serie

Tras el estreno del Volumen 1 de la temporada final de Stranger Things, los hermanos Matt y Ross Duffer ofrecieron nuevos detalles sobre el rumbo de la serie. En diálogo con Variety, los showrunners revelaron que, pese a los momentos de alta tensión, esta entrega no incluirá muertes significativas, ya que la historia no busca emular giros trágicos al estilo Juego de Tronos.

La quinta temporada abrió con un flashback del secuestro de Will Byers, confirmando que Vecna mantenía planes mayores para él desde la primera temporada. A lo largo de los primeros episodios, Will utiliza su vínculo con el antagonista para alertar sobre futuros ataques y colaborar en el rescate de nuevas víctimas.

“Ya lo he dicho antes: el programa no es Juego de Tronos”, dijo Matt. “Espero que sorprenda a la gente. Pero no hay una Boda Roja, si es eso lo que preguntas”, refiriéndose a una masacre de la serie de HBO Max. “Eso sería deprimente”.

¿Qué se vio en el Volumen I de Stranger Things 5?

Durante una visión, Will accede al espacio donde Vecna retiene a Holly Wheeler y a otros niños. Más adelante, en una secuencia decisiva, el joven presencia un inminente ataque de demogorgones contra Lucas, Robin y Mike. En ese instante, detiene el tiempo y manifiesta habilidades psíquicas que le permiten acabar con las criaturas.

El Volumen 1 concluye sin muertes importantes, una decisión deliberada de los Duffer. “Queríamos que el enfoque fuera el poder de voluntad y el despertar de habilidades en Will”, explicaron.

El secuestro de los niños marca el punto más oscuro de esta entrega, mientras que los nuevos poderes de Will ofrecen un contrapunto esperanzador para el desenlace que llegará en el Volumen 2.

¿Cuándo y dónde ver Stranger Things 5?

La temporada final llegará en tres partes: