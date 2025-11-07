“Tenemos una relación de padre e hija”: Millie Bobby Brown y David Harbour comparten tierno momento en la premiere de ‘Stranger Things’

La premiere de la última temporada de Stranger Things se convirtió en un emotivo reencuentro para el elenco de la exitosa serie de Netflix. Millie Bobby Brown y David Harbour acapararon la atención de los fotógrafos al llegar juntos al evento, donde se mostraron muy cercanos y cariñosos frente a las cámaras.

Ambos protagonizaron uno de los momentos más comentados de la noche al abrazarse y posar sonrientes en la alfombra roja, reflejando la fuerte conexión que han forjado tras años de trabajo conjunto.

Durante su paso por la red carpet, la actriz, que da vida a Eleven, no dudó en saludar efusivamente a Harbour al verlo entre los asistentes. En declaraciones a Entertainment Tonight, Millie destacó el lazo especial que mantiene con su compañero: “Tenemos una relación de padre e hija en la serie, y eso se ha trasladado a la vida real. En esta temporada se notará aún más. Me siento muy afortunada de haber compartido esta experiencia con él, con Winona Ryder y con todo el elenco”.

Asimismo, Millie Bobby Brown reveló a Entertainment Weekly que su familia en pantalla ya conoció a su hija, fruto de su reciente matrimonio.

“He crecido dentro de esta serie: me casé, tuve una hija y mis compañeros han estado ahí en cada paso. Todos se vuelven increíblemente tiernos cuando la conocen, incluso les cambia la voz. Es un recuerdo que siempre guardaré con cariño”, expresó la actriz, dejando atrás la supuesta acusación de “acoso e intimidación” antes del inicio del rodaje de la quinta temporada.

David Harbour and Millie Bobby Brown arrive together for one last Stranger Things premiere 🥹 pic.twitter.com/zjzcPi9Zv4 — Netflix (@netflix) November 7, 2025

¿Qué pasó entre Millie Bobby Brown y David Harbour, de Stranger Things?

Según reportes de medios internacionales como Daily Mail, Harbour habría sido objeto de una investigación interna tras recibir una denuncia por parte de la actriz Millie Bobby Brown, protagonista de la serie y quien interpreta a Eleven. De acuerdo con las fuentes citadas, la joven habría acusado al intérprete de “acoso e intimidación” antes del inicio del rodaje de la quinta temporada.

Una fuente cercana al equipo de producción señaló que Brown presentó “una queja formal con múltiples páginas de detalles” y que el proceso de revisión “se extendió durante varios meses”. Sin embargo, los reportes aclaran que no existieron acusaciones de conducta sexual inapropiada.

¿Cuándo y dónde se estrena 'Stranger Things 5'?

La temporada final llegará en tres partes:

Volumen 1: Miércoles 26 de noviembre

Miércoles 26 de noviembre Volumen 2: Jueves 25 de diciembre

Jueves 25 de diciembre Volumen 3 (episodio final): Miércoles 31 de diciembre