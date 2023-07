Rosalía y Rauw Alejandro habrían terminado su relación en medio de planes de boda, según People

Un año y tres meses después de que hicieron pública su relación, Rosalía y Rauw Alejandro habrían decidido tomar caminos separados; informó la revista People. Los rumores de una posible ruptura llevaban varias semanas circulando en redes sociales y ha sido este medio quien lo ha confirmado a través de sus fuentes.

"La noticia es una gran sorpresa para los fans de la pareja, que anunció su compromiso en marzo del 2023. A un año y tres meses de hacer oficial su noviazgo Rosalía y Rauw revelaron en su video musical Beso que estaban camino al altar", indica la publicación.

Según las fuentes, a pesar del amor y el respeto que ambos se tienen el uno por el otro, su relación no llegó a buen puerto. Como parte de los planes que tenían a futuro, los cantantes ya habían comprado una casa juntos cerca de Barcelona e, incluso, tenían tatuados el nombre o las iniciales del otro (Rosalía tiene una doble R en la planta del pie y él se tatuó su nombre encima del ombligo).

Los rumores de su romance surgieron después de que la popular Motomami compartiera fotos sobre una moto junto con el puertorriqueño a finales del 2020, la pareja mantuvo su relación muy privada durante los primeros meses.

El 14 de febrero del 2022, Rauw Alejandro hizo público su amor por Rosalía, llamándola el "amor de su vida" y "la persona más extraordinaria que he conocido". En Instagram, el cantante dijo sobre la española: "No saben lo mucho que me hace reír esta mujer, siempre encuentra la forma de sacarme una sonrisa".

Por el momento, solo quedar esperar a que ellos se pronuncien al respecto, ya que hasta el momento, todavía se siguen en sus redes sociales y no han dejado ninguna pista de esta ruptura que confirma People.

Rauw Alejandro no tenía planes de tener hijos con Rosalía

A fines de junio, Rauw Alejandro compartió un momento con sus fanáticos antes de ingresar a uno de los restaurantes más conocidos de la capital madrileña en su Ferrari rojo.

El artista puertorriqueño se encontraba junto con Bizarrap, con quien cenó, y afuera ya había muchos seguidores esperando su salida. Así como ellos querían una foto con él, los medios españoles hicieron lo suyo tras la gran expectativa sobre su boda con Rosalía.

Sin dar mayor detalle de cómo sería su matrimonio, Rauw Alejandro solo confesó ante los micrófonos que los niños no entraban en sus planes a corto plazo: “Hay que trabajar, hay que trabajar", respondió a Europa Press.

Fotografiándose con las personas que esperaban su salida, Rauw dejó claro que para él lo más importante son sus seguidores: “Yo los quiero a ellos mucho”. Finalmente, el cantante se subió al volante de su Ferrari que ya tenía estacionado a la salida para esperar en el interior a su compañero y amigo.