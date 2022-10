Michael J. Fox se hizo mundialmente conocido al protagonizar la saga de tres películas "Volver al futuro". | Fuente: Instagram / Michael J. Fox

La vida de Michael J. Fox dio un vuelco cuando en 1991, a sus 30 años, un neurólogo le diagnosticó la enfermedad de Parkinson. Un padecimiento como ese lo alejó de la actuación con el paso de los años, aunque ha regresado a ella de manera parcial. Pero el último año ha sido especialmente difícil para la estrella de la saga 'Volver al futuro'.

Pese a que en su autobiografía 'No hay mejor momento que el futuro', publicada a inicios de 2022, ya había narrado que el 2018 fue complicado por la cirugía de médula espinal a la que debió someterse para extirparse un tumor, en una reciente entrevista con la revista People dio a entender que el 2022 ha sido todavía más espinoso.

Primero, porque su salud se vio nuevamente deteriorada. "Me rompí la mejilla, la mano, luego el hombro. Me pusieron un hombro de reemplazo y me rompí el brazo derecho, luego el codo", enumeró Michael J. Fox. "Tengo 61 años y cada vez lo siento más", añadió en relación a cómo la edad se suma a los achaques propios del Parkinson.

Segundo, la muerte de su madre en septiembre fue un golpe duro para él. Sin embargo, el intérprete expresó que ante la adversidad planta su mejor rostro. "Ha sido un enorme esfuerzo, pero soy feliz. Lo digo porque espero que, a ciertos niveles, haya gente capaz de encontrar la felicidad pese a todo aquello por lo que están pasando", dijo.

Michael J. Fox y Christopher Lloyd se reencuentran

De acuerdo con People, el entorno más cercano de Michael J. Fox negaron que la enfermedad que padece avance más rápido. Sin embargo, una infección producida por su mano fracturada afectó su equilibrio e hizo que las caídas sean más frecuentes. Y no solo eso: la repercusión también se dejó sentir en su estado emocional.

"La verdad es que nunca he sido un tipo malhumorado, pero me ponía de mal humor. Trataba de cortarlo de raíz y les decía a mis cuidadores: 'Diga lo que diga, imagínense que les he dicho 'por favor' al inicio y 'gracias' al final", manifestó el actor. Fox también resaltó el apoyo que le brinda su esposa, Tracy Polla, y sus cuatro hijos.

Hace unas semanas, como se recuerda, Michael J. Fox reapareció en público para un reencuentro con su compañero de reparto en 'Volver al futuro', Christopher Lloyd, por los 37 años de la película. La convención de cómics en Nueva York, donde se llevó a cabo la refunión, fue testigo de este momento emotivo que no pasó desapercibido en las redes sociales.

"El Parkinson es el regalo que sigue tomando, pero es un regalo, y no lo cambiaría por nada… Personas como Chris han estado allí mucho para mí, y muchos de ustedes lo han hecho. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que me han dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente", dijo en aquel momento Michael J. Fox sobre Christopher Lloyd y la fundación que creó para ayudar a las personas de bajos recursos a sus tratamientos con este mal.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 20 BLONDE... ¿La polémica está justificada?

La polémica se armó con "Blonde", la película sobre Marilyn Monroe que se acaba de estrenar en Netflix. ¿Es misógina cómo dicen? ¿O una historia diferente que la hace atractiva? Lucia Barja y Renato León analizan la película sobre el icono de Hollywood. 7 años de mala suerte si no escuchas este súper episodio.