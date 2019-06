Joseph, Paris y Prince Michael II Jackson | Fuente: RPP

En la tarde del jueves 25 de junio del 2009, una triste noticia acaparó lo titulares del mundo: Michael Jackson, el Rey del Pop, famoso por temas como “Bad”, “Billie Jean” y “Thriller”, nos había dejado, luego de ingerir una mezcla de sedantes y anestésicos administrados por su médico personal.

Así, con 50 años, el excéntrico y talentoso artista murió dentro de su mansión alquilada cerca de Bel Air. Conrad Murray, su médico, fue a prisión tras reconocer que administró los medicamentos a Jackson y abandonó su habitación, para luego encontrarlo sin pulso sobre la cama, razón por la que fue sentenciado a cuatro años de cárcel en el 2011 por el delito de homicidio involuntario.

El mundo se conmocionó y la atención se concentró en sus tres hijos, a quienes Michael, en vida, buscó proteger de los invasivos paparazzis: Joseph Prince Jr (22 años), Paris (21 años) y Prince Michael II (17). Luego de que su padre falleciera, los dos primeros empezaron a ganar popularidad en redes sociales.

Joseph, el mayor de ellos, busca desarrollar una carrera en el mundo de la música, por lo que en el 2016 fundó su propia empresa: King’s Son Productions. Por su parte, Paris ha sabido canalizar su fama, convirtiéndose en modelo para marcas como Chanel y Calvin Klein.

No solo eso, Paris también incursionó en la música. Junto a su novio, Gabriel Glenn, formó el dúo folk rock The Soundflowers, pero la felicidad no duró demasiado. A principios de este año, el medio estadounidense TMZ publicó que la hija del fallecido artista fue hospitalizada luego de intentar quitarse la vida.

Esta noticia, sin embargo, fue desmentida por Paris, quien utilizó su cuenta de Twitter para tildarlos de “mentirosos”. De acuerdo con TMZ, fuentes policiales indicaron habrían indicado que recibieron una llamada desde la casa de Paris Jackson, en Los Ángeles, en donde afirmaba que se había cortado las muñecas.

El último hijo de Michael, Blanket, nació bajo la modalidad de vientre de alquiler y, aunque prefiere ser llamado “Bigi”, aun cursa la secundaria y, dentro de lo que cabe, mantiene una vida muy discreta.

Muchos recordarán que fue Banket a quien Michael sostuvo desde lo alto de un balcón en un hotel en Berlín, cuando este era a penas un bebé, hecho que generó que muchos cuestionaran la salud mental del cantante.