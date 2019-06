Michael Jackson falleció el 25 de junio de 2009, a los 50 años, por sobredosis de anestésicos en su mansión alquilada cerca de Bel Air. | Fuente: AFP

La noticia saltaba a las 2:44 p.m. en Los Ángeles, Estados Unidos (4:44 p.m. en Perú). TMZ, web especializada en noticias de famosos, anunciaba la muerte de Michael Jackson a los 50 años tras sufrir un paro cardíaco, un suceso que aún estremece a sus millones de admiradores en todo el mundo.

El genial y excéntrico cantante falleció el 25 de junio de 2009 por sobredosis de anestésicos en su mansión alquilada cerca de Bel Air.

Su deceso provocó un terremoto mediático. El centro médico de UCLA, donde falleció, estaba inundado por curiosos. Centenares de fans asistieron al homenaje que se le dedicó en el Staples Center; mientras que decenas durmieron a las puertas de la Corte donde se realizó el juicio contra su médico personal.

Periodistas de medio mundo se desplazaron a Los Ángeles para vivir cada segundo del drama sobre la muerte de Michael Jackson, avivado por la rapidez con la que fluían los rumores a través de las redes sociales.

A tres meses de su partida, Jackson había anunciado su regreso a los escenarios con una serie de conciertos bajo el nombre "This is It". | Fuente: AFP

EL FINAL DEL REY DEL POP

La autopsia reveló que una dosis excesiva de medicinas con una alta presencia de benzodiazepina, compuesto empleado para tratar el insomnio y la ansiedad, causó el fallecimiento del Rey del Pop.

El médico personal del artista, Conrad Murray, reconoció que, tras inyectar los sedantes al artista aquella mañana, abandonó la habitación donde se encontraba para atender unas llamadas. A su regreso, se encontró a Michael Jackson inerme y sin pulso sobre la cama. Murray fue sentenciado a cuatro años de cárcel en 2011 por homicidio involuntario.

Nada, al menos en la esfera pública, hacía presagiar ese final. Apenas tres meses antes, Jackson había anunciado su regreso a los escenarios para julio con un evento de despedida compuesto por 10 conciertos en el O2 Arena de Londres bajo el nombre "This is It". "Estas serán las funciones con las que se bajará el telón", dijo el artista durante una breve intervención.

El documental "Leaving Neverland" presenta dos acusaciones de abuso sexual contra el cantante. | Fuente: HBO

DECLIVE Y ACUSACIONES

"This is It" iba a ser su regreso por todo lo alto tras años de ausencia en los escenarios, un declive en el que se vio sumido tras ser acusado de pederastia y llevado a juicio en 2005.

Michael Jackson fue declarado inocente, si bien su imagen pública nunca se recuperó plenamente y sus excentricidades -relacionadas con su apariencia y las actitudes con sus propios hijos- y problemas económicos generaban más titulares que su música (su último disco "Invincible", fue lanzado en 2001).

El Rey del Pop quería acariciar a su público una vez más echando la vista atrás a su estratosférica carrera, forjada ante la mirada implacable de su padre, Joe, a quien el artista llegó a acusar de abusos físicos y emocionales.

Prince Michael, Blanket y Paris, los hijos de Michael Jackson buscan preservar su legado musical. | Fuente: AFP

CASO NEVERLAND

Esa turbia relación fue el origen de su devoción por los niños, críticada por sus detractores. De hecho, el reciente documental "Leaving Neverland", estrenado en el festival de Sundance, narra los supuestos abusos sexuales de Jackson a dos menores de edad.

"Es otra morbosa producción en un indignante y patético intento de aprovecharse y sacar partido de Michael Jackson", apuntaron sus herederos en un comunicado.

La polémica, 10 años después, le sigue rodeando. Y sus tres hijos (Prince Michael, Paris y Blanket) crecen sabiendo que nunca encontrarán mayor alivio que ese inigualable legado musical que aún emociona a millones de personas. (EFE)