A 10 años de la muerte de Michael Jackson, la imagen del cantante se ve afectada por la emisión del documental "Leaving Neverland". | Fuente: Facebook

Para los entusiastas fanáticos en todo el mundo, el sueño de Michael Jackson está vivo: su arte es omnipresente, su influencia cultural es incomparable y su rastro de supuestos abusos sexuales parecen haberse esfumado.

Pero el documental "Leaving Neverland", que se estrenó en marzo de 2019, habla sobre las acusaciones de pedofilia contra el Rey del Pop sacudió la reluciente fachada al presentar con escabrosos detalles las historias de dos hombres que aseguran que Jackson abusó sexualmente de ellos durante años cuando eran menores.

El documental se centró en James Safechuck, de 41 años, y Wade Robson, de 36, que rememoran hechos separados de cómo su ídolo abusó de ellos cuando eran niños.

Ambos describen cómo los atrajo el cantante: los invitó a involucrarse en su vida de ensueño, se ganó la confianza de sus familias y los manipuló para que mantuvieran su relación sexual en secreto.

Las madres de ambos también cuentan cómo fueron seducidas por el culto a Jackson y la culpa que sienten por haber dejado a sus hijos meterse de pleno en el mundo del astro del pop.

EL IMPACTO DE "LEAVING NEVERLAND"

Para Robert Thompson, experto en cultura pop de la Universidad de Syracuse, la emisión del film en el contexto actual de #MeToo es clave: el juicio de Jackson es relativamente reciente, pero "en muchos aspectos, ha crecido la concientización".

"Sin duda puedo ver cómo un documental como este podría cambiar completamente su legado", consideró Thompson.

La amplia finca de Michael Jackson vuelve a estar en el mercado por 31 millones de dólares, un 70 por ciento menos del precio que se pedía hace cuatro años, según The Wall Street Journal.

Diane Dimond, una periodista que cubrió la saga Jackson durante años y escribió un libro sobre el tema, dijo que cree que podría haber más hombres que salgan a hablar.

"Era un pedófilo prolífico que hizo lo que hizo delante de nuestras narices porque sabía que era adorado y que podía salirse con la suya", apuntó.

Sin embargo, los fans creerán siempre "que era como Jesús", según Dimond. "De alguna forma Jackson, aún hoy en día, toca una fibra sensible en la gente", añadió.

Thompson coincide y dice que hay pocas chances de borrar el legado artístico del cantante, incluso si su reputación se ve empañada.

"Desde el punto de vista racional de la historia, no podemos decir de manera retroactiva que no, que Michael Jackson no cambió la historia del pop mundial, porque sí cambió la historia del pop mundial", consideró Thompson.

"Las olas del impacto que causó no fueron olas, fue un tsunami".

LOS HEREDEROS DE MICHAEL JACKSON

La familia de Michael Jackson arremetió contra el documental “Leaving Neverland” y calificó las reacciones en redes sociales de "linchamiento público".

Los familiares, que consideraron al Rey del Pop un "blanco fácil", se mostraron "furiosos" ante el polémico filme "Leaving Neverland", que se exhibió por primera vez en el festival de Cine de Sundance, en Estados Unidos.

La familia recordó que antes de su muerte en 2009, el cantante había sido largamente investigado, en una pesquisa que incluyó un allanamiento al Rancho Neverland -de su propiedad, en California-, y un juicio penal vinculado con otro adolescente, en el que fue absuelto.

"Michael siempre puso la otra mejilla, y nosotros también pusimos la otra mejilla cuando la gente fue tras miembros de nuestra familia. Eso es lo que hacemos los Jackson", dijo la familia en un comunicado.

"Pero no podemos quedarnos quietos mientras este linchamiento público continúa, y los buitres de Twitter y otros que nunca conocieron a Michael van tras él".

"Michael no está aquí para defenderse, de lo contrario estas acusaciones no existirían", agregó la familia.

Antes de la presentación del documental, la familia del cantante había dicho que la película era un "intento patético para explotar y sacar provecho de Michael Jackson".

Jackson, quien murió el 25 de junio de 2009, enfrentó múltiples denuncias de abuso sexual infantil durante su vida. Además de haber sido absuelto en 2005, el artista pagó 15 millones de dólares en 1994 en un acuerdo judicial por acusaciones relacionadas con otro niño.

¿LAS DENUNCIAS DE "LEAVING NEVERLAND" PODRÍAN VOLVER A LOS TRIBUNALES?

El abogado de dos hombres que aseguran haber sido abusados sexualmente por el difunto astro Michael Jackson cuando eran niños y que prestaron testimonio para el impactante documental "Leaving Neverland", todavía creen en la posibilidad de efectuar una demanda contra la sociedad fundada por el cantante.

Así lo señaló Vince Finaldi, un abogado especializado en abusos sexuales contra menores, quien espera que una apelación de sus dos clientes prospere para que la causa vuelva a estar en la justicia.

"Si tenemos éxito en esta apelación, entonces el caso volverá a los tribunales y la demanda original reanudará su curso", dijo el abogado, que está a la espera de una decisión del Tribunal de Apelaciones para "fines de agosto o mediados de setiembre" de 2019.



Por su parte, los herederos de Michael Jackson refutan estas acusaciones y presentaron una demanda contra HBO. El documental está centrado testimonios de ambos hombres sobre cómo su ídolo abusó de ellos cuando eran niños en la mansión Neverland, en California.

El abogado dijo que sus clientes "esperan una cosa del juicio: que un jurado imparcial determine si Michael Jackson fue un pedófilo que abusó de ellos sexualmente durante varios años, y si usó su compañía para facilitar estos abusos contra muchos niños en el mundo".

Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009 por una sobredosis de medicamentos, por lo que "no podemos responsabilizarlo, pero podemos culparlo por lo que dejó: esta empresa todavía existe, funciona y continúa comercializando su música y sigue ganando dinero", alegó Finaldi.