Michael Newman, estrella de 'Baywatch' y el único salvavidas real de la serie, falleció a los 68 años

El actor estadounidense interpretó a Newmie en 150 episodios. También participó en el spin-off Baywatch Nights de 1995 y en otros proyectos relacionados con la exitosa teleserie.

¡Hasta siempre, Newmie! Michael Newman falleció el domingo, 20 de octubre, tras ser diagnosticado con párkinson en 2006. El actor, conocido por su papel en la icónica serie Baywatch, murió "por complicaciones cardíacas" a los 68 años, según confirmó People.

Baywatch, conocida en Latinoamérica como Guardianes de la Bahía, seguía las hazañas de un equipo de salvavidas liderado por el teniente Mitch Buchannon, interpretado por David Hasselhoff. Junto con un elenco que incluía a Pamela Anderson, Nicole Eggert, Yasmine Bleeth y Jeremy Jackson, Newman se destacó como el salvavidas Mike Newmie Newman.

También repitió su papel en el spin-off Baywatch Nights de 1995. Al año siguiente, en el especial para video por demanda Baywatch: White Thunder At Glacier Bay (1998) y en la comedia Welcome To Hollywood. En 1999 fue Casey en el drama de acción Enemy Action, del director Brian Katkin.

Matt Felker, quien dirigió la reciente docuserie After Baywatch: Moment in the Sun, reveló que el actor falleció "por complicaciones cardíacas" la noche del 20 de octubre, "rodeado de su familia y amigos". "Tuve la oportunidad de ver a Mike la última vez que estuvo consciente. Me miró y, en su estilo habitual, dijo: 'Llegaste justo a tiempo'", comentó Felker a People.

¿Quién fue Michael Newman?

Nacido en Los Ángeles, Michael Newman se convirtió en un ícono de los años 90 como el salvavidas Mike Newmie Newman en Baywatch, siendo el único miembro del elenco que realmente era salvavidas. Apareció en 150 episodios de la serie, que se emitió de 1989 a 2001, más episodios que cualquier otro actor, excepto David Hasselhoff.

Newman también trabajó como bombero a tiempo completo, manteniendo su horario en la estación de bomberos mientras grababa la serie. Tras concluir Baywatch, conocida en Latinoamérica como Guardianes de la bahía, continuó en el servicio hasta su retiro, después de 25 años.

En los últimos años, se dedicó a recaudar fondos con la Fundación Michael J. Fox para ayudar a encontrar una cura para el Parkinson. En una conversación con People en agosto, Newman compartió su deseo de que contar su historia personal aumente la conciencia sobre la importancia de buscar una cura para esta enfermedad.

"Esta enfermedad terminal me ha dado mucho tiempo para reflexionar, algo que tal vez no quería, pero me ha brindado sabiduría", declaró. "Mi cuerpo ha cambiado tan lentamente que apenas lo noto, pero me recuerdan constantemente que el Parkinson se ha convertido en el centro de mi vida", comentó mientras promocionaba After Baywatch: Moment in the Sun.

Diagnosticado a los 50 años, Newman habló sobre su vida con la enfermedad en el documental dirigido por Matt Felker para Hulu, revelando que tomaba diez medicamentos al día y que a menudo se despertaba "nervioso". "Valoro los días que paso en este mundo con mi familia y amigos. Estoy tomando la vida en serio", dijo a People, añadiendo: "No es un ensayo".

Exactly one year ago. Thinking about this guy and his family. Sending so much love pic.twitter.com/Ix2OC3rW8N — matthew felker (@fattmelkerIII) October 18, 2024

