Michelle Obama desmiente rumores de crisis matrimonial y revela por qué no estuvo con Barack en eventos públicos

Michelle Obama abordó nuevamente los rumores sobre una posible crisis matrimonial con el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. En una entrevista para el pódcast The Diary of a CEO, presentado por el empresario británico Steven Bartlett, la ex primera dama recalcó que su relación va viento en popa.

Las especulaciones surgieron luego de su ausencia en el funeral del expresidente Jimmy Carter y en la segunda toma de posesión de Donald Trump, eventos a los que Barack asistió sin compañía. "Si yo tuviera problemas con mi esposo, todo el mundo lo sabría", afirmó entre risas.

Aunque Michelle reconoció haber atravesado problemas de pareja en el pasado, nunca estuvieron realmente al borde de la separación. "La belleza de mi esposo y de nuestra relación es que ninguno de los dos piensa realmente en rendirse... Yo sé eso de él. Él sabe eso de mí", explicó.

Su decisión de no asistir a ciertos eventos con Barack Obama

Respecto a su ausencia en los eventos públicos mencionados, Michelle Obama, de 61 años, dijo que en esta etapa de su vida ha decidido priorizar su bienestar personal.

"Siento que ahora tengo permiso de hacer lo que quiero hacer. Creo que a los 61 años, por fin estoy apropiándome de mi sabiduría. Creo que ahora me he ganado un poco de '¿Quiero alterar mi vida, hacer este viaje, dejar mi paz y a mis hijas por esto? No tenía que hacerlo, pero fue mi decisión", explicó.

Sin embargo, Michelle reconoció que en el pasado nunca se habría perdido un evento importante si sentía que debía dar el ejemplo. "Creo que ya hice suficiente de eso. Y si no es suficiente, entonces nunca lo será. Nunca bastará", aseguró.

¿Qué dijo Barack Obama sobre los rumores de divorcio con Michelle?

Barack Obama también habló sobre su supuesta crisis matrimonial durante una charla con el presidente de Hamilton College, Steven Tepper, el pasado jueves 3 de abril.

Con su carcterístico humor, el expresidente admitió estar "en una gran deuda" con su esposa tras sus dos mandatos, y que ha intentado compensar esa carga haciendo "cosas divertidas de vez en cuando".

"He estado tratando de salir de ese hoyo haciendo, de vez en cuando, cosas divertidas", dijo Barack, quien ha estado casado con Michelle desde 1992.

De hecho, Michelle reveló que una de las formas en las que ella y Barack pasan el tiempo juntos es viendo televisión. Sin embargo, no siempre coinciden en los gustos.

"Barack y yo a veces discutimos sobre qué podemos ver juntos porque a él le gusta la muerte y la oscuridad", dijo. Entre sus series favoritas mencionó Nobody Wants This y Ted Lasso.

