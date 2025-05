Robert De Niro apoya públicamente a su hija transgénero: "Amé a Aaron como mi hijo, y ahora amo a Airyn como mi hija"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Robert De Niro expresó públicamente su apoyo y amor hacia su hija Airyn, quien recientemente se declaró mujer transgénero. "Amé y apoyé a Aaron como mi hijo, y ahora amo y apoyo a Airyn como mi hija. No entiendo cuál es el gran problema" afirmó en un comunicado difundido por Variety. "Amo a todos mis hijos".

El protagonista de El padrino II es padre de siete hijos con cuatro mujeres diferentes, tuvo gemelos junto a la actriz Toukie Smith; uno de ellos fue llamado Aaron, quien ahora es Airyn.



Airyn De Niro hizo pública su nueva identidad durante una entrevista con Them, un medio digital dirigido a la comunidad LGBTQ+. "Hay una diferencia entre ser visible y ser vista. He sido visible. No creo que haya sido vista todavía", señaló.

También se refirió a la protección de sus padres y el apoyo que recibió luego de su transición: "Ningún padre es perfecto, pero estoy agradecida de que ambos hayan estado de acuerdo en mantenerme fuera del ojo público. Me han dicho que querían que tuviera una infancia lo más normal posible".

Airyn agradeció el apoyo de sus seguidores

Airyn mencionó a la actriz Laverne Cox como una de sus principales inspiraciones para hablar abiertamente sobre su transición. "Mujeres trans siendo honestas y abiertas, especialmente en espacios públicos como las redes sociales, y poder verlas teniendo éxito. Pensé, '¿Sabes qué? Tal vez no sea demasiado tarde para mí'".

Tras la publicación de la entrevista, la hija de Robert De Niro acudió a Instagram para agradecer el apoyo recibido. ¡Gracias a todos los que han sido tan dulces y solidarios! No estoy acostumbrada a tener tantos ojos puestos en mí" escribió. "Y para quienes preguntan si tengo representación o estoy firmada con alguien, literalmente soy solo una chica con un celular, ¡así que perdón si no veo sus mensajes!".