Luis Miguel rompe récords: tiene la gira latina más taquillera de todos los tiempos

Sigue rompiendo récords. Luis Miguel continúa con su gira internacional y se ha convertido en la más taquillera de todos los tiempos. Según la página Billboard Boxscore, el intérprete de La incondicional ha recaudado alrededor de 318.2 millones de dólares y vendido 2.2 millones de entradas en sus primeros 146 conciertos. Cabe resaltar que aún le quedan shows ya que en noviembre cerrará su tour en México.

No solo es la gira que más recaudación ha tenido hasta el momento, también es la que más tickets ha logrado vender. Con la cifra mencionada anteriormente, duplicó a la de México por siempre, que se realizó entre 2018 y 2019 (965,000 boletos).

¿A qué artistas ha superado Luis Miguel?

1. Bad Bunny - World's Hottest Tour (2022)

Ingreso bruto: $314,1 millones

Asistencia: 1,9 millones

Espectáculos: 43

2. Karol G - Mañana Será Bonito (2023-24)

Ingreso bruto: $313,3 millones

Asistencia: 2,3M

Espectáculos: 65

3. RBD - Soy Rebelde Tour (2023)

Ingreso bruto: $227,1 millones

Asistencia: 1,6M

Espectáculos: 53

4. Bad Bunny - Tour Most Wanted (2024)

Ingreso bruto: $211,4 millones

Asistencia: 753.000

Espectáculos: 49

5. Daddy Yankee - La Última Vuelta World Tour (2022)

Ingreso bruto: $197,8 millones

Asistencia: 1,9 millones

Espectáculos: 83

6. Tour Aventura - Cerrando Ciclos (2024)

Ingreso bruto: 132,6 millones de dólares

Asistencia: 895.000

Espectáculos: 65 (aún le quedan shows)

7. Bad Bunny - El Último Tour del Mundo (2022)

Ingreso bruto: $116,8 millones

Asistencia: 575.000

Espectáculos: 35

8. Romeo Santos - Fórmula, vol. 3 (2023)

Ingreso bruto: $106,2 millones

Asistencia: 920.000

Espectáculos: 64

Así fue el concierto de Luis Miguel en Perú este 2024

Luis Miguel ofreció dos conciertos en nuestro país el 24 y 25 de febrero en el Estadio Nacional. En sus shows, atrapó a sus fans con una entrada memorable: su icónica interpretación de Será que no me amas, canción del álbum 20 años, que fue adaptada de Blame It On the Boogie, de The Jacksons, banda del fallecido Michael Jackson.

Los fans se pusieron de pie emocionados, vitoreando el primer gran éxito de esa noche, con un 'Sol de México' siendo plenamente el centro de atención por su aún conservados porte, estilo, y voz característicos, que se habían dejado de ver varios años mientras estuvo alejado de los escenarios, pero que esas noches brillaron más que nunca.

Suave, Culpable, o no, Te necesito, Hasta que me olvides, Dame, Por debajo de la mesa, No sé tú, Como yo te amé, Somos novios, Todo o nada, fueron algunas de las canciones que entonó en su visita a Lima.

Luis Miguel es un cantante y productor mexicano reconocido por su poderosa voz y su presencia escénica. Fuente: @LMXLM

¿Luis Miguel y Paloma Cuevas se casaron?

El cantante Luis Miguel y su pareja Paloma Cuevas han demostrado tener una relación sólida a pesar de que no dan comentarios al respecto. Sin embargo, después de meses de especulaciones, el empresario taurino Rafael Herrerías, uno de los amigos más cercanos al 'Sol de México', reveló que la pareja contrajo matrimonio.

"Fue hasta allá en Marsella, no me acuerdo bien, pero sí, claro (me invitaron) … tenía a mi señora mal y no podía (ir)", contestó a los medios mexicanos, después de ser consultado por la supuesta boda del intérprete de La Bikina. A pesar de no haber tenido contacto con Luis Miguel en el último mes, resaltó la unión de la pareja. "(Paloma) es una gran mujer, a final de cuentas, es una gran mujer y él la aprovecha. Qué bueno que estén contentos y que estén bien", mencionó.

