Miguel Bosé lanzó su libro de memorias “El hijo del capitán Trueno” donde cuenta sus recuerdos -los buenos y malos- sobre su infancia hasta los 21 años. | Fotógrafo: Esteban Calderón González

Escribir una autobiografía no es fácil. Es contar pasajes desconocidos de la vida de una persona que todo el mundo cree conocer y eso lo sabe Miguel Bosé. El cantante español lanzó su libro de memorias “El hijo del capitán Trueno” donde cuenta sus recuerdos -los buenos y malos- sobre su infancia hasta los 21 años, cuando su carrera musical estaba en la cima.

No hay hemeroteca de su niñez, por ese motivo el intérprete de “Amante bandido” decidió contar esa parte inédita de su vida. “Es el poder contar desde el recuerdo de un niño con esa memoria sensorial de aquella infancia, de esa España muy diferente a ahora, cargada de secretos, de ecos, que solo el niño Miguel conserva”, dijo Bosé a RPP Noticias en conferencia de prensa.

¿Por qué recién ahora, con más de 40 años de carrera musical, con trayectoria, decidió contar su historia? “Las cosas suceden cuando están maduras. Uno suele buscarlas, pero llega en el momento”, acotó el español.

Su viaje a Panamá y su estadía en ese país hizo que surgiera la idea de contar su vida. El escritor colombiano Juan Esteban Constaín fue quien le impulsó a escribir de una manera hablada, es decir, “tal y como las cuentas”.

Miguel Bosé cuenta cómo nació la idea de contar pasajes inéditos de su vida en "El hijo del capitán Trueno". | Fuente: RPP Noticias

El proceso de "El hijo del capitán Trueno"

Pacificador es la palabra que resume el proceso de “El hijo del capitán Trueno”. Si bien Miguel Bosé tuvo un pasado duro según su libro, siente que contarlo a todo el mundo ha servido para encajar muchas piezas. “Ha hecho posible entender lo que sucedió y el por qué sucedió”.

¿Por qué no antes? Pues, “simplemente no se dio en ese momento”, dice el español. Ahora sí porque la escritura fluyó y se siente agradecido con eso ya que le sirvió para sanar.

Migue Bosé tuvo una alianza con el tiempo para perdonar. Él se reconcilió consigo mismo y pudo explicar en su libro lo que fue vivir con los insultos de su padre. “Imagínate si hubiese tenido la autoestima machacada, yo era determinado, obvio que los golpes psicológicos dolieron, pero fueron resueltos, sino no estaría aquí”.

Los libros transforman la literatura y eso busca el intérprete con “El hijo del capitán Trueno”. "Es una autobiografía actuada, relacionada con estos personajes que entran y salen. Ellos han hecho parte de esta vida mágica que me dio ese potencial, esa fantasía para ser quien soy, en mi libro, mis canciones y más. Esto es solo el principio", sostuvo.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x18 Only Murders in the Building o cómo un asesinato nos puede regalar personajes entrañables

Hay demasiadas cosas buenas en esta serie: el regreso de Steve Martin (!!!), Selena Gomez (!!!), un Martin Short más que a la altura y una química realmente entrañable. Además de un humor extraño (en el mejor sentido) que nos ha gustado mucho, más allá del misterio que los asesinatos ofrecen (no se dejen engañar, no es una serie oscura). Comentamos SIN SPOILERS durante un buen rato por si aún no las has visto, luego CON SPOILERS para regodearnos juntos en esta buena producción de Star+.