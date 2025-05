¿Se terminó el amor? Esto es lo que se sabe de la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

La modelo peruana y el conductor argentino han encendido rumores de distanciamiento en medio del silencio en redes y un viaje en solitario de Milett a Lima.

En las últimas semanas, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli solo se han dejado ver juntos una vez: durante la celebración del cumpleaños del conductor argentino. Aquella noche, ambos compartieron románticas imágenes en redes sociales, donde aparecían abrazados, besándose y rodeados del entorno íntimo de Marcelo. “Feliz vida, mi amor”, escribió Milett, dejando en claro que el amor entre ambos seguía vivo… al menos en ese momento.

Sin embargo, esa fue la última vez que se mostraron juntos. Desde entonces, la ausencia de publicaciones compartidas avivó las especulaciones sobre una posible crisis. Los rumores se intensificaron cuando Tinelli compartió este miércoles sus Six pics of May, una popular dinámica de Instagram en la que resume su mes con seis fotos: sus hijas, sus perros, cenas familiares… pero ni rastro de Milett.

Milett en Lima, Marcelo en silencio

Actualmente, Milett Figueroa se encuentra en Lima. El fin de semana, fue captada por las cámaras del programa Amor y Fuego mientras realizaba trámites en el Reniec. “¿Viajaste sin Marcelo?”, le preguntaron los reporteros. Su respuesta fue breve: “Sí, todo bien, chicos”.

Sobre los rumores de un posible embarazo, la modelo peruana evitó entrar en detalles: “Yo voy a ir al programa a conversar con los chicos. Les mando un beso y gracias por venir”.

Esta visita a Lima ocurre poco tiempo después de que Marcelo viniera brevemente a inicios de marzo para reencontrarse con ella. Entonces, compartió una imagen de dos copas de pisco sour brindando y un mensaje especial: “Un pisco sour de bienvenida, super exquisito, preparado por mi amor, Milett”.

Poco después, Figueroa anunció su regreso a Argentina y su salida del programa América Hoy. “Fue una temporada de dos meses, así que me regreso a Argentina”, dijo entonces, sin dar mayores detalles.

La historia de amor de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

El romance entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli comenzó bajo los reflectores. Su química fue evidente en Bailando 2023, donde compartieron intensas miradas, coqueteos y comentarios que encendieron las redes. El flechazo se confirmó con una cita al teatro y un primer beso frente a cámaras.

Luego vino la oficialización: Milett apareció en Los Tinelli, el reality familiar de Marcelo para Prime Video, que llegó al streaming en enero de 2025. Desde entonces, la pareja ha estado en el centro del espectáculo argentino y peruano.

Aunque no faltaron rumores de crisis y terceros en discordia, ambos se han encargado de desmentirlos con gestos públicos de amor. Uno de los más comentados fue su video de San Valentín, donde compartieron momentos íntimos y cariñosos, dejando claro que la distancia no era un obstáculo.

