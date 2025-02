"Te amo por siempre": Milett Figueroa y Marcelo Tinelli celebran San Valentín con romántico post

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se saludaron por San Valentín a través de un romántico video en redes sociales. Fue la modelo peruana quien decidió publicar en su cuenta oficial de Instagram un video con fotografías de los momentos íntimos vividos al lado del presentador argentino con quien mantiene una relación desde el 2023 cuando se conocieron en el reality Bailando.

En las instantáneas, se ve a Figueroa siendo abrazada y besada por el empresario argentino. Asimismo, se puede notar a la pareja disfrutando en la piscina, así como en viajes, paseos, eventos y sesiones de fotos donde ambos posan juntos mostrando el cariño y la confianza que se tienen.

Asimismo, la nueva conductora de América Hoy escribió unas emotivas palabras en el post difundido este viernes 14 de febrero donde confiesa que piensa en Marcelo Tinelli a cada instante.

“Mientras salgo del trabajo escribo esto en el auto. No hay palabras suficientes mi amor. Me has demostrado tanto en estos casi 2 años de amor que, a pesar de todo, hoy entiendo por qué seguimos juntos”, escribió la exintegrante de Esto es guerra.

Seguidamente, Milett Figueroa agradeció al exdirigente deportivo por estar con ella en cada instante y mostrarle su apoyo en sus nuevos proyectos. “No hay día ni momento en el que no agradezca tu compañía. Gracias por cuidarme siempre y por amarme de la forma en la que lo haces. Tu amor es muy especial para mí. Gracias por ser mi compañero”, concluyó.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa son una de las parejas más destacadas en Argentina. | Fuente: Instagram

Marcelo Tinelli a Milett Figueroa: “Te amo por siempre mi amor”

Marcelo Tinelli no dudó en responder al romántico video de Milett Figueroa. El conductor argentino de 64 años afirmó haber quedado sorprendido con el post de la peruana junto con las fotos que le hacieron recordar el amor que se tienen.

“Ay, amor de mi vida. Me mataste de amor. Por Dios. Feliz día todos los días a tu lado, estando cerca o lejos físicamente. Celebro y agradezco nuestro amor a diario. Un amor infinito que se afianza día a día”, expresó.

Por último, Tinelli destacó el talento de su pareja y la carrera que hace en televisión. “Amo verte brillar en todo lo que haces, con esa sonrisa que ilumina la tierra y que nunca pierdas. Te amo por siempre mi amor”, sostuvo.

Milett Figueroa fue presentada como nueva conductora en 'América Hoy'.Fuente: @milett

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli negaron separación

Semas atrás, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli negaron que exista una separación entre los dos. En una entrevista con el periodista Ángel de Brito para el programa LAM, el dirigente argentino descartó una ruptura con la peruana. “No, no estamos separados. Estamos juntos acá”, declaró.

En esa misma línea, Milett Figueroa también afirmó que se mantiene al lado del presentador argentino. “Si estamos acá es porque estamos juntos. Yo lo estoy acompañando a él. Desde el reality siempre he sido su compañera”, manifestó la modelo.

Además, Milett contó cómo fue que Marcelo la llamó para participar en el reality Los Tinelli. “Nunca he sido un personaje del reality. Antes de que empiecen a grabar, él me dijo 'Amor, vamos a grabar con mis hijos. ¿Quieres estar?' Mi mente era acompañarlo a él”, señaló.

En otro momento, la también actriz nacional aseguró que no tiene ninguna enemistad con las hijas de su pareja. “Al inicio, sí (me odiaban). Recién nos conocíamos. Hay cosas que uno a veces no conoce de la otra persona. No hubo pelea, fue algo que yo dije y que una de ellas dijo”, sostuvo.

