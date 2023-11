Milett Figueroa desmiente rumores de crisis con Marcelo Tinelli: "Estamos viviendo una realidad linda"

En medio de especulaciones sobre una posible crisis en su relación con Marcelo Tinelli, Milett Figueroa, la modelo peruana que cautivó al público argentino en el reality Bailando 2023, salió a desmentir los rumores. "No se crean el cuento, de verdad. Estamos viviendo una realidad linda", respondió.

La situación se desencadenó cuando un reportero del programa LAM abordó a Figueroa a la salida de una peluquería, y la incomodidad fue palpable cuando le preguntaron si un cambio de look era señal de una separación. "No entiendo por qué hacen esa pregunta, vamos a cruzar, no tengo por qué hablar en medio de la pista absolutamente nada, yo estoy muy bien chicos, todo está muy bien", dijo mientras se dirigía a su auto.

A pesar de la insistencia del periodista sobre la supuesta crisis con Tinelli, la modelo se limitó a afirmar que las cosas estaban bien y que no tenía intenciones de ofrecer más detalles. "No sé de qué hablan, me estoy enterando por ustedes. No entiendo de qué me hablan, en serio", expresó Figueroa, añadiendo que no habían coordinado la entrevista y que tenía otros compromisos.

"No se crean el cuento"

La modelo, quien se encuentra en Argentina concursando en Bailando 2023, afirmó: "Yo soy Milett Figueroa, no me creo nada más que nadie. No entiendo qué ha cambiado. No se crean el cuento, de verdad. Estamos viviendo una realidad linda, no se crean las historias. Cuando tenga algo que decir, lo voy a comentar".

En las redes sociales, Figueroa compartió una imagen después de su visita al salón de belleza, luciendo su cabellera lacia y rubia. La instantánea generó miles de reacciones, incluyendo un comentario de Marcelo Tinelli, quien escribió: "Diosa absoluta". La respuesta de Figueroa fue un breve "Mi amor", acompañado de un emoji de corazón en llamas.

¿Por qué se especula el fin de su relación?

La relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli sigue siendo tema candente en la farándula argentina, especialmente después de que Tinelli besara en vivo a la modelo en el backstage de Bailando 2023 y confirmara públicamente su romance. Sin embargo, recientemente surgieron rumores después de que Figueroa no asistió al cumpleaños de Juanita, la hija de Tinelli con la actriz y exbailarina Paula Robles.

En una entrevista con Ángel de Brito en el programa LAM de América TV, Tinelli explicó que estuvo presente en la celebración con sus hijas, quienes le indicaron que ahora se usa el término "exclusivos" en lugar de novia. Cuando se le preguntó si Milett Figueroa lo acompañó, Tinelli aclaró que estuvo con la madre de su hija y explicó que Figueroa aún no conoce a tantos de su entorno.

Al confrontar a Tinelli con fotos de Figueroa en el cumpleaños de su otra hija, Cande, el presentador señaló que esa celebración fue en otro lugar con las amigas de Juana, justificando su ausencia en el cumpleaños de esta última.