"Me niego a disculparme por crecer": Millie Bobby Brown arremete contra quienes critican su apariencia

Millie Bobby Brown, famosa por su participación en Stranger Things y Enola Holmes, se hartó de los constantes comentarios críticos que se enfocan en su apariencia y decidió responder a los medios que los difunden.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la actriz calificó como "perturbadores" los artículos que cuestionan su "envejecimiento", señalando que "esto no es periodismo, esto es acoso".

Millie Bobby Brown se defiende

En su mensaje, Millie Bobby Brown mencionó que muchas personas parecen incapaces de aceptar su madurez. "Por alguna razón, la gente no parece poder crecer conmigo", afirmó. Además, rechazó la idea de mantenerse "congelada en el tiempo" con la misma apariencia que tenía en la primera temporada de Stranger Things.

La joven estrella también denunció la actitud de ciertos sectores de los medios que, según ella, buscan "derribar a las mujeres jóvenes". En respuesta a estas críticas, expresó: "Me niego a disculparme por crecer. Me niego a hacerme más pequeña para encajar en las expectativas poco realistas de quienes no pueden soportar ver a una niña convertirse en mujer".

Apoyo de Hollywood

Millie concluyó su video hablando sobre lo perjudicial que pueden ser las redes sociales y los medios de comunicación en ese aspecto e invitó a sus críticos a preguntarse por qué les resulta tan difícil dar un cumplido en lugar de hacer daño a alguien. "Hagámoslo mejor. No solo por mí, sino por todas las niñas que merecen crecer sin miedo a ser destrozadas simplemente por existir", agregó.

El mensaje de la actriz hizo eco en Hollywood, recibiendo el apoyo de figuras como Sarah Jessica Parker, Bella Thorne y Sharon Stone, quienes comentaron su publicación con muestras de respaldo.

Millie Bobby Brown y su trayectoria en ascenso

No es la primera vez que Millie responde a la crítica de este tipo. Días atrás, compartió un artículo de British Vogue titulado "A nadie le importa qué edad crees que tiene Millie Bobby Brown", en respuesta a las críticas constantes sobre su apariencia.

Desde su debut en Stranger Things en 2016, la actriz ha logrado una exitosa carrera, protagonizando varias producciones. Recientemente se casó con Jake Bongiovi, hijo de Jon Bon Jovi.

Actualmente, está promocionando su nueva película The Electric State, donde encarna a Michelle, una joven adolescente que se embarca en un viaje a través de un Estados Unidos retrofuturista para encontrar a su hermano desaparecido.

